33 neue Ministranten treten zum Dienst an

18 Jungen und 17 Mädchen aus der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf sind von Pater Joseph Chevolikudiyill im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der St.Martinskirche offiziell als neue Ministranten und Ministrantinnen aufgenommen worden.

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele bereit erklärt haben, diesen Dienst zu übernehmen“ sagte am Samstag bei der Probe für das Aufnahmezermoniell Gemeindereferentin Sybille Konstanzer der „Schwäbischen Zeitung“ und fuhr fort: „Die Ministranten sind ein wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde. Die 35 neuen Minis kommen aus allen zehn Pfarrgemeinden, das sind Meßkirch, Sauldorf, Boll, Krumbach, Rast, Rohrdorf, Heudorf, Bietingen, Menningen und Rengetsweiler-Dietershofen) der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf“.

„Die neuen Minis sind zwischen neun und zehn Jahre alt und haben sich nach der Erstkommunion für den Messdiener-Dienst gemeldet“, wusste der 14-jährige Oberministrant Florian Brugger aus Meßkirch zu berichten. Der Dienst am Altar für die Minis beginne aber erst nach einer Einweisung der Neulinge in die Aufgaben eines Messdieners durch die Oberministranten beziehungsweise ältere Ministranten.

Stellvertretend für die Gemeinde

„Denn Ministranten verrichten ihren liturgischen Dienst stellvertretend für die ganze Gemeinde und assistieren bei Gottesdiensten dem Priester“, sagte der Oberministrant und fuhr fort: „ Sie bringen zum Beispiel in der Eucharistiefeier dem Priester oder Diakon das Brot, das Wasser und den Wein zum Altar und helfen ihm auch bei der Händewaschung“ erklärte Brugger.

Am Sonntagvormittag, kurz nach 10 Uhr, war es dann soweit. Pater Joseph und drei ältere Ministranten geleiteten die 35 in rotem Talar und weißem Chorhemd bekleideten Mädchen und Jungen unter Orgelklang in die St. Martinkirche zum Gelöbnis und zur Feier der Heiligen Messe. Dort hatten sich bereits zahlreiche Kirchenbesucher, darunter viele Eltern der neuen Minis, eingefunden. Im Altarraum lösten nach den Fürbitten, der Lesung und dem Evangelium, die 35 neuen Minis ihr Versprechen ein, bereit zu sein, die Aufgaben als Ministrant gewissenhaft und mit Freude zu erfüllen. Jeder der 35 Minis bekam danach von Pater Joseph eine metallene Mini-Plakette zum Umhängen geschenkt und eine Mini-Urkunde ausgehändigt. Er wünschte allen Neuen viel Kraft und Gottes Segen für ihren Dienst. Danach ging es mit dem normalen Gottesdienst weiter.