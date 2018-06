180 Metaller streiken bei Bizerba

180 IG-Metall-Mitglieder des Meßkircher Bizerba-Werks haben die Arbeit niedergelegt und befinden sich seit Mittwochmorgen im 24-Stunden-Streik. Am Werkstor sind am Mittwochmittag keine Streikenden mehr anzutreffen. Fahnen und Transparente hängen dort – unter anderem mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn. Bizerba-Pressesprecher Andreas Wegeleben sagt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass eine Rumpfmannschaft von 15 Personen im Werk tätig ist. Sie kümmert sich um den Wareneingang und den Telefondienst. Die Produktion steht still. „Alles weitere funktioniert soweit“, sagt Wegeleben. Der Streik dauert bis zum Donnerstag, 1. Februar, um 4.30 Uhr an.