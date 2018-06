Überlaufbecken erhält neue Technik

Die Stadtverwaltung schafft für das neue Meßkircher Regenüberlaufbecken technische Ausrüstung an: unter anderem Hebewerk und Steuerungsanlagen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergaben die Räte einstimmig Aufträge an die Firma E+M Wasseranlagenbau aus Waldburg in Höhe von rund 248000 Euro und an die Firma Eggs Elektroanlagen aus Pliezhausen in Höhe von circa 129000 Euro. Der Rohbau des neuen Beckens in der Nähe der Firma MAZ sei fast fertig, berichtete Bürgermeister Arne Zwick.