Überholmanöver missglückt

Bei einem missglückten Überholmanöver ist am Montag gegen 6 Uhr auf der B 313 ein Sachschaden von 3000 Euro entstanden. Ein 53-jähriger Audi-Fahrer war von Sigmaringen kommend in Richtung Meßkirch unterwegs und wollte auf Höhe der Abzweigung nach Rohrdorf zwei Lastwagen überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er wieder nach rechts einscheren und kollidierte dabei mit dem Fahrzeugheck eines Sattelzugs. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, der Laster blieb unbeschädigt. Das teilt die Polizei mit.