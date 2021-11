Zwölf Jahre setzt er sich für die Partnerschaft ein

Erwin Graf ist in der vergangenen Woche auf eigenen Wunsch als Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses verabschiedet worden. Von 2008 bis 2020 war er verantwortlich für die Geschicke der Partnerschaft zwischen der französischen Partnergemeinde Montlhéry und der Gemeinde Stetten am kalten Markt. Bürgermeister Maik Lehn übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins kommissarisch, da die Suche nach einem Nachfolger bislang erfolglos war.

Coronabedigt konnte die Verabschiedung nicht in einem offiziellen Rahmen durchgeführt werden, so dass die Feier im kleinen Rahmen, innerhalb einer Sitzung des Partnerschaftsausschusses im Bürgersaal des Rathauses, stattgefunden hat. Bürgermeister Maik Lehn würdigte die Verdienste und Leistungen von Erwin Graf, der sich um die Partnerschaft mit Montlhéry verdient gemacht hat. In den letzten zwölf Jahren habe er dazu beigetragen, dass der Austausch zwischen den Vereinen, Schülern und anderen Gruppierungen beider Gemeinden aufrechterhalten wurde. Damit habe er in selbstständiger Art und Weise einen wichtigen Teil zu den partnerschaftlichen Beziehungen beigetragen.

Lehn bedauerte das Ausscheiden von Graf sowie den Umstand, dass die gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahren und die Corona-Einschränkungen es leider erschwert haben, die partnerschaftlichen Beziehungen zu vertiefen. Das Gemeindeoberhaupt stellte heraus, dass gerade in der heutigen Zeit, in welcher die europäischen Länder immer mehr auseinanderdriften, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt über die Ländergrenzen hinweg, wichtiger denn je sei.

Als Dank für die geleistete Arbeit überreichte der Bürgermeister dem scheidenden Vorsitzenden ein Geschenk und bedankte sich bei diesem im Namen des Partnerschaftsausschusses, des Gemeinderates und auch persönlich für sein Wirken und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit.

Im kommenden Jahr können der Partnerschaftsschausschuss und die Gemeinde Stetten am kalten Markt auf 40 Jahre freundschaftliche und partnerschaftliche Beziehung mit Montlhéry zurückblicken. In welchem Rahmen dieses Jubiläum gefeiert werden kann, steht derzeit noch nicht fest und soll in Abstimmung mit dem Partnerschaftsausschuss mit Montlhéry zu gegebener Zeit geklärt werden.