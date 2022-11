Zwischen Rassenkaninchen und stattlichem Federvieh

Es ist schon fast Routine für die Mitglieder des Kleintierzuchtverein C 280 Meßkirch und Umgebung, dass sie sich für den Aufbau zur Kleintierschau in der Stadthalle bereit halten. Aber es macht auch Freude, wie man von ihnen erfährt, wenn das Interesse an Besucher von Jahr zu Jahr wieder zunimmt. Das ist auch ein Erfolg nicht nur der Züchter- und Aussteller sondern auch dem Team um den seit Jahren ersten Vorsitzenden des Vereins Bernhard Fuchs. Die Kleintierschau findet am Samstag, 5., und Sonntag, 6. November, in der Stadthalle Meßkirch statt.

Auch in diesem Jahr ist die Kleintierschau wiederum als „Drei-Länder-Schau“ deklariert. Bei der neben befreundeten Vereinen des Kreisverbandes Konstanz, der Kleinzuchtvereine Stockach, Krauchenwies und Meßkirch auch eine Kreis-Jungtierschau dabei ist. Eine besonders gute Freundschaft verbindet der Kleintierzuchtverein Meßkirch mit Züchtern aus der benachbarten Schweiz und Österreich, die seit Jahren mit Kleinrexen und heimischen Rassenkaninchen nach Meßkirch kommen werden, kündigt der Verein in einem Schreiben an.

Von der Frauengruppe des KV Konstanz werden in einer speziellen Schau, Kunstwerke aus Kaninchenfellen ausgestellt und angeboten. Eine große Tombola steht bereit und für die musikalische Unterhaltung zum Frühschoppen und zur Mittagszeit spielt am Sonntag ab 11 Uhr die Blaskapelle Peng. Im vorderen Bereich der Stadthalle ist ein Wirtschaftsbetrieb, wo an beiden Tagen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen serviert wird. Die Dreiländer-Schau in der Stadthalle Meßkirch ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.