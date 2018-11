Zwischen klarer Gegnerschaft und taktischer Mitarbeit

Der eine war förderndes SS-Mitglied, der andere hat die NS-Ideologie öffentlich kritisiert: Eine Tagung im Schloss Meßkirch hat mit zahlreichen Vorträgen das unterschiedliche Verhältnis der Bischöfe Conrad Gröber und Joannes Baptista Sproll zum Nationalsozialismus unter die Lupe genommen. Conrad Gröber war Erzbischof von Freiburg, er stammt aus Meßkirch, er ist Ehrenbürger, eine Straße in Meßkirch ist nach ihm benannt. Doch in jüngster Zeit ist wieder Kritik an Gröbers Verhältnis zum Nationalsozialismus zur Sprache gekommen. Es gibt die Überlegung, die Straße in Meßkirch umzubenennen.

Der Politikwissenschaftler Hans-Otto Mühleisen beleuchtete in seinem Vortrag den Werdegang von Gröber, seine Zeit als Bischof und sein Verhältnis zu den Nazis. Prägend für Gröber war demnach seine Ablehnung des Kommunismus. Mühleisen verlas ein Zitat von Gröber, der über seine Erinnerungen an seine Zeit als Pfarrer in Konstanz in den 1920er-Jahren schrieb: „In Wirklichkeit mussten damals handfeste Männer unsere Konstanzer Pfarrhäuser bewachen, damit kein kommunistischer Überfall bei Nacht und Nebel erfolge“, schrieb Gröber. „Das ist eine Erfahrung, die ihn geprägt hat, sehr konkret“, so Mühleisen.

Beim Umgang mit dem Nationalsozialismus sah Gröber laut dem Vortrag von Mühleisen vor allem zwei Wege: Entweder Distanz, oder aber „taktische Mitarbeit“, wie es Mühleisen formulierte.

Gröber entschied sich für letzteres, er war förderndes SS-Mitglied. Mühleisen zeichnete in seinem Vortrag die Lage der deutschen Bischöfe nach. Nachdem Hitler erklärt habe, dass die Rechte der Kirchen nicht angetastet werden würden, sei es für die Bischöfe schwierig gewesen, in Opposition zum Nationalsozialismus zu gehen.

Formen des Widerstands

In seinem Vortrag warf Mühleisen die Frage auf, ob Gröber „eine Form des Widerstandes“ geleistet habe, indem er für die Beibehaltung der kirchlichen Freiheiten im Staat sich ausgesprochen hatte. Widerstand sei kein einheitliches Phänomen, so Mühleisen. Es gebe sehr verschiedene Formen, Wahrnehmungen, Deutungen und auch eine verschiedene Praxis des Widerstands. Allerdings ist sich der Politikwissenschaftler der persönlichen Weltanschauung von Gröber nicht sicher. „Dass sein Herz für die Kirche und seine Diözesan schlug, steht außer Frage. Ob es eine Weile auch für den Nationalsozialismus schlug, weiß ich nicht“, so das Fazit des Redners.

Einige Zuhörer im Publikum meldeten sich anschließend zu Wort, so auch der Historiker Wolfgang Proske, der die Figur Gröber eher kritisch sieht. Er billigte zwar zu, dass Gröber vielleicht eine Form des Widerstandes geleistet habe. Aber er hinterfragte, ob das dann nicht nur ein Widerstand gewesen sei, der nur den Schutz der Kirche und deren Angehörigen im Blick hatte. Mühleisen antwortete, dass Widerstand verschieden definiert werden könne. „Wo fängt er an, wo hört er auf?“, fragte Mühleisen rhetorisch. Ein Diskussionspunkt war, ob Gröber nach dem Dritten Reich Schuld auch für seine eigenen Verstrickungen empfand. Ein großes Schuldbekenntnis, stellte Mühleisen im weiteren Fortgang der Diskussion mit dem Publikum fest, gebe es von Gröber nicht.

Kein Musterdiplomat

Gleich nach dem Vortrag über Gröber sprach Jürgen Schmiesing über Bischof Joannes Baptista Sproll, damaliger Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In seinem Vortrag stellte er sich die Fragen, ob Sproll ein Bauernbischof, Volksbischof oder ein Bekennerbischof gewesen sei. Sproll stammte aus einfachen Verhältnissen. „Ihm stand eine Karriere als Pferdeknecht in Aussicht“, verdeutlichte Schmiesing mit Humor. Später, als er Bischof war, hätten „hyperkonservative Kritiker“ Sproll als einen „roten Bischof“ angesehen, so Schmiesing. Sproll muss Schmiesing zufolge ein Mensch mit klaren Meinungsäußerungen gewesen sein: „Er kann nicht als Musterdiplomat angesehen werden.“ Zu Anfang habe sich Sproll aufs Abwarten verlegt beim Umgang mit dem Nationalsozialismus. Doch schon bald bezog er in Predigten öffentlich Stellung.

Im Vergleich zu den NS-kritischen Aussagen anderer Bischöfe habe Sproll mit seinen „kampagnenartigen Predigten“ und der „Schärfe seiner Wortwahl“ hervorgestochen, erläuterte Schmiesing. Zu entsprechenden Theorien der Nazis etwa predigte Sproll: „Der deutsche Gott ist überhaupt kein Gott.“

Auch verwendete er Analogien, indem er über die Römerzeit und von „Gewaltmenschen, die sich auf große Heeresmassen stützen“ sprach und damit unausgesprochen auch die NS-Machthaber meinte. 1938 drängten ihn die Nazis in die Verbannung, erst 1945 konnte Sproll in seine Diözese zurückkehren. „In seinem Bekennen war er zweifellos schon Zeitgenossen ein Vorbild“, bilanzierte Schmiesing. „Sein persönliches Schicksal zeigt auch, dass er bereit war, weitgehende Konsequenzen in Kauf zu nehmen.“ Schmiesing erläuterte aber auch, dass im Nachhinein nicht gesagt werden könne, aus welchen Motiven Sproll letztlich seine Kritik äußerte. Die Tagung wurde unter anderem von der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur veranstaltet.