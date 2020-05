Zwei Motorradunfälle passieren in derselben Kurve

In einer Haarnadelkurve zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt sind am Donnerstag zwei Motorradfahrer gestürzt. Beide mussten schwerverletzt ins Krankenhaus. Der erste Unfall ereignete sich kurz vor Mittag. Ein 51-jähriger Motorradfahrer fuhr in Richtung Stetten und kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er stürzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Der zweite Motorradsturz passierte gegen 14.15 Uhr. Ein 28-jähriger Biker, ebenfalls Richtung Stetten unterwegs, fuhr in der Haarnadelkurve geradeaus. Im Bereich der angrenzenden Senke verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fiel. Hier entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Um die zwei Schwerverletzten kümmerten sich Notarzt und Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung kamen beide in verschiedene Krankenhäuser.