Zwei Künstler treffen aufeinander

Am Sonntag, 18. September, eröffnet die Galerie Wohlhüter die Ausstellung „Markus F. Strieder – Skulpturen, Zeichnungen Heinz Thielen –Malerei“. Kunsthistorikerin Sabine Heilig führt um 11 Uhr in die Ausstellung ein und die beiden Künstler sind bis 16 Uhr anwesend.

Markus F. Strieder, 1961 geboren in Innsbruck, studierte von 1984 bis 1990 Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 1990 erhielt er den Akademiepreis, 1996 ein Stipendium des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur in Wien. Er hatte mehrere Lehraufträge in Frankreich und erhielt 2012 den Helmut-Baumann-Preis. Heute ist er Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg.

Strieder erschafft Skulpturen aus Stahl und Eisen. Er schmiedet und walzt das Material mit schwerem mechanischem Gerät und verzichtet dabei auf jede weitere Bearbeitung. Diese bildhauerische Tätigkeit wird begleitet von Skizzen und Zeichnungen, die keine Pläne für Skulpturen, sondern eigenständige grafische Werke sind. Ergebnis dieses ebenso komplexen wie kraftaufwändigen Prozesses sind formal äußerst reduzierte Werke mit einer extremen Materialpräsenz, die nicht zuletzt auch Raumkunst mit einer erstaunlichen Raumwirkung sind. Denn aufgrund ihrer verdichteten Energie stehen sie nicht einfach im Raum, sondern erschaffen Kunst-Räume, in denen sich Begegnungen mit dem Betrachter sowie anderen Werken wie denen von Heinz Thielen ergeben können.

Heinz Thielen, 1956 geboren in Düsseldorf, studierte von 1978 bis 1982 Malerei bei Professor Martin Goppelsröder an der Gesamthochschule Duisburg, später an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. 1987 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, 1991 ein Arbeitsstipendium des Kunstfond Bonn und 1995 eine Nominierung für die Villa Massimo Rom. Ende der 1990er Jahre verbrachte er einige Zeit in Russland, bevor er Lehraufträge in Halle annahm. Er ist Mitglied im Deutschen Künstlerbund und im Künstlerbund Baden-Württemberg.

Heinz Thielens Material ist die Farbe. Mit breitem Pinsel gemalte Farblineaturen gestalten die Bildfläche. Die Dynamik der Kurven, auch die neueste Serie Flecken und Tentakel, Lichtschattenflecken, führen zu Richtungswechseln an denen das Auge des Betrachters entlang gleitet. Hinter- und Vordergrund der Leinwand gehen trotz stürmischem Farbauftrag und unter Einsatz des ganzen Körpers einen harmonischen Dialog ein. „Malen ist ein Fest“, sagt Heinz Thielen.