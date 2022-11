Zwei Kaninchen holten die meisten Punkte

Bei der „Drei-Länder-Schau des Kleintierzuchtverein C 280 Meßkirch und Umgebung am vergangenen Wochenende zeigten die Züchter ihre Erfolge. Die in Käfighaltung gezeigten Kaninchen aller Rassen, wie auch Hühner und Tauben blieben trotz des Publikums entspannt und knabbert ihr Futter. Trotzdem waren gelegentlich ein Kikeriki oder der schrille Ton einer Gans zu hören. Erlaubt war auch das Streicheln des weichen Fells der Kaninchen.

Bei der Schau in der Stadthalle zeigten die Kleintierzüchter Meßkirch zusammen mit Vereinen des Kreisverbandes Konstanz, Stockach, Krauchenwies, wie auch aus der benachbarten Schweiz und Österreich über 400 der schönsten Tiere in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen. Verbunden war die Kleintierschau mit der KV-Jugendschau.

Bereits am Samstag kam das Preisrichter-Team zur Bewertung zusammen und so konnten sich die Besucher über den jeweiligen Erfolg und Punktestand der Tiere informieren. Die höchste Punktezahl von 98 Punkten erreichten Walter Kästle Neuhausen mit seinem Lohkaninchen schwarz und Peter Weber Krauchenwies mit Kleinrex lux. Insgesamt wurden die Tiere sehr hoch bewertet.

Außer den ausgestellten Kleintieren machte auch Spitzenkapelle Peng unter der Leitung von Harald Reis mit Blasmusik im böhmisch-mährischen Stil mit Soleinlagen, Marschmusik, Polka und Schlagermelodien die Stadthalle zu einem echten Treffpunkt.