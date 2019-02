Zwei Engel erinnern an Kirchenspaltung

Bei den Aufräumarbeiten vor der Renovierung von St. Martin sind in der oberen Sakristei zwei Engelsfiguren aufgetaucht, die unbeachtet eingelagert waren und die der Beuroner Kunstschule zuzuordnen sind.

Sie stammen wohl aus dem Herz-Jesu-Heim, an dessen Fassade man auch heute noch Zierelemente der Beuroner Schule sehen kann (2005 restauriert). In welchem genauen Zusammenhang sie dort aufgestellt waren, ist unklar. Auf jeden Fall wurde der Pfarrsaal im Herz-Jesu-Heim zeitweilig als Notkirche genutzt.

Pfarrer Stefan Schmid freut sich über den Fund. „Es gibt ja nur ganz wenige Arbeiten aus der Beuroner Schule, das macht die Figuren wertvoll“, sagt er. Die Engelsfiguren sind aus einer Kunstmasse, einer Art Pappmaschee und innen hohl geformt, bemalt und teilweise blattvergoldet. Die Vergoldung spricht für eine höhere Wertschätzung, sie waren also mehr als bloßer Randzierat.

Die Entstehung der Figuren geht wohl auf das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts zurück. Das erste vatikanische Konzil hatte unter anderem als Neuigkeit die Unfehlbarkeit des Papstes bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren zum Dogma erklärt, das heißt, es galt, sich an dessen absolute Verbindlichkeit zu halten. Weil ein Teil der Katholiken dieses Dogma nicht akzeptieren wollte, kam es zur Abspaltung der Altkatholiken. Da der größte Teil der Meßkircher Honoratioren sich nach dem Vatikanum ungefähr ab 1874 zum altkatholischen Glauben bekannte, wurde auch die St.-Martins-Kirche zu einer altkatholischen Kirche.

Das hatte zur Folge, dass die römisch-katholischen Christen in eine Notkirche ausweichen mussten, die sie im Reitstall und Fruchtkasten der Fürsten von Fürstenberg, dem heutigen Herz-Jesu-Heim, einrichteten. Diese Notkirche ist eine der wenigen Kirchen außerhalb Beurons, die im Stil der Beuroner Kunstschule gestaltet wurde. Die Umwandlung von St. Martin in eine altkatholische Kirche hatte auch zur Folge, dass Martin Heidegger nicht im Meßmerhaus, das zur Dienststellung seines Vaters gehört hatte, sondern im Klösterle geboren wurde. Heidegger und sein Bruder Fritz wurden auch in der Notkirche getauft.

Nachdem aber die Mehrheit der einfachen Meßkircher Bevölkerung römisch-katholisch geblieben war (es waren dreimal so viele im Vergleich zu den Altkatholiken), entschied die badische Regierung 1895, dass die römischen Katholiken ihren Besitz zurückerhielten und wieder in St. Martin Einzug halten konnten. „Es sind noch Altäre und auch Figuren aus der Zeit der Notkirche erhalten“, sagt Pfarrer Schmid. Diese Elemente würden zum Beispiel an Fronleichnam als Seitenaltäre im Pfarrsaal aufgestellt.