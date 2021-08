Zunft ernennt Ehren-Eulenrat

Die Eulenzunft Rohrdorf hat kürzlich ihre Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des Axtschlag abgehalten. Der Zunftmeister gab einen kurzen Rückblick über das Vereinsgeschehen, das mit der Corona-Pandemie für das Jahr 2020 und 2021 im wesentlichen keine besonderen Anlässe zuließ, sodass von der Vorstandschaft nur vereinsinterne Tätigkeiten anstanden, wie der Zunftmeister sagte. Mit einer Ausnahme: Im Blinkpunkt der Versammlung stand die Ehrung von Martin Stehmer zum Ehren-Eulenrat.

In seiner Laudatio ging Zunftmeister Oliver Stengele auf die vielen Aktivitäten von Stehmer ein, der seit 40 Jahren das närrische Leben und Treiben der Eulenzunft unterstützt. 1977 ist Stehmer der Eulenzunft beigetreten, in der er über zehn Jahre war und gleichzeitig das Ehrenamt des Grafen innehatte. Als Narrenvater führte er bis 2010 das närrische Volk zu vielen Veranstaltungen und Umzügen innerhalb der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee und darüber hinaus. Gleichzeitig galt auch sein besonderes Engagement und Interesse als Vorstandsmitglied der Dorffastnacht von Rohrdorf, die er selbst über Jahre mitprägte.

Über 18 Jahre war Stehmer für die Finanzen der Eulenzunft Rohrdorf als Säckelmeister verantwortlich und danach übernahm er noch für weitere sechs Jahre die Mitverantwortung als zweiter Vorsitzender bei der Zunft. Stehmer hat in den 40 Jahren alle Vereinsehrungen der Eulenzunft erhalten, sowie von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee den höchsten, den Dackelorden, so Stengele in seinen Dankesworten. Doch für all seine Arbeiten und das persönliche Engagement, soll es die höchste Ehre und Auszeichnung von Seiten der Zunft für Martin Stehmer sein, die Ernennung zum Ehren-Eulenrat der Eulenzunft Rohrdorf. Unter Beifall überreichte er die Ernennungsurkunde und als Symbol des Vereins eine Steineule.