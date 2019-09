Zum Historienumzug lebt auch der Chor noch einmal auf

Selten hat Stettens kleiner Teilort Glashütte so viele Menschen in seinen Straßen gesehen, wie beim Historienumzug am Sonntag anlässlich seines 550-jährigen Bestehens. Mit Kreativität und der gesamten Kraft des Dorfes hat sich Glashütte dabei von seiner besten Seite präsentiert.

In einem farbenfrohen Umzug ließen die Veranstalter, der Ortschaftsrat unter dem Vorsitz von Alexandra Beer sowie alle örtlichen Vereine die Geschichte des Dorfes lebendig werden. Der Zug erzählte vom Entstehen des zweiteiligen Dorfes Ober- und Unterglashütte durch das Glasmacherhandwerk und von dem kargen Leben der bäuerlichen Bevölkerung auf dem wasserlosen Heuberg, der Pest und den Kriegen, aber auch vom Zusammenhalt der Dörfler– eine Eigenschaft, die sich bis heute bei den Glashüttern erhalten hat.

Dass es noch keine 100 Jahre her ist, dass Glashütte elektrifiziert wurde, mag mancher Zeitgenosse sich gar nicht mehr vorstellen können. Aber auch die Versorgung mit dem so notwendigen Trinkwasser liegt noch nicht allzu weit zurück. Erst 1886 kam die Frischwasserversorgung bei den Dörflern an, allerdings nicht direkt in die Häuser, sondern in Form von Dorfbrunnen. Hier konnten sich die Einwohner das Wasser in Kübeln ins Haus holen, das Vieh tränken oder die Wäsche waschen.

Im moderneren Teil des Umzugs präsentierten sich die Vereine. Die Glasbläser repräsentieren das Erbe der Vorväter in ihrer Narrenzunft, während der Sportschützenverein nicht nur einmal Meisterschützen hervorbrachte. Die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr war ebenso bei dem Umzug dabei, wie die rege Landjugend. Selbst der gemischte Chor, der sich eigentlich aufgelöst hatte, trat beim Dorfjubiläum mit Sangesqualität auf, als wäre er nie weggewesen.

Sie alle haben zu einem attraktiven Fest beigetragen und gezeigt, was ein 325 Einwohner zählendes Dorf alles zu leisten imstande ist.