Zukunft des Schwenninger Strohparks ist offen

Bürgermeisterin Roswitha Beck hat bei der Hauptversammlung des Männergesangvereines Eintracht über die Neuausrichtung der Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ informiert. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV), der den Strohpark seit 1997 organisierte, habe angekündigt, sich aus dieser Aktion zurückziehen zu wollen. Die Schwenninger Vereine beraten derzeit darüber, wie es weitergehen soll.

Der Vorsitzende des HGV stehe bei den nächsten Vorstandswahlen am 25.April nicht mehr zur Verfügung, so Beck. Die Suche nach einem Nachfolger würde sich aufgrund der „hohen Auslastung durch den Strohpark“ äußerst schwierig gestalten. Der HGV erhoffe sich durch das Zurückziehen von der Organisation der Freiluftausstellung und die damit anstehende Neuausrichtung, eher einen neuen Vorsitzenden zu finden, so die Bürgermeisterin.

Seit einiger Zeit seien die örtlichen Vereine, die sich regelmäßig am Strohpark beteiligten, in Gesprächen, wie die Organisation des Strohparks weiter gehen könne. „Die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR, steht unmittelbar bevor“, so Beck. Mit dieser wollen die Schwenninger Vereine die Arbeiten rund um die Freiluftausstellung auf mehrere Schultern verteilen. Der Vorsitzende des Männergesangvereines, Leo Greber, erklärte, er stehe derzeit für eine Mitwirkung in der neuen „GbR“ aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Ein Eintritt in die GbR sei noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, so die Bürgermeisterin.