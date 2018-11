Zimmerngilde wählt neue Vorstandsmitglieder

Mit fetziger Guggemusik hat die Fasnetsaison in Leibertingen im vollbesetzten Schützenhaus begonnen. Nach alter Tradition gab es für alle Besucher Schälripple Essen mit Kartoffelsalat. Über das rege Vereinsjahr berichtete Schriftführerin Carina Frick in ihrem humorvoll in Versform vorgetragenen Jahresbericht. Der erste Vorstandsvorsitzende Martin Braun legte in seinem Rückblick dar, was ihm nicht gefallen habe: Die Teilnahme bei Nachtumzügen sei zu kritisieren und für die neue Bühne in der Mehrzweckhalle sei dringend ein neuer Vorhang anzuschaffen. Der Narrenverein hat derzeit 167 Mitglieder, es gab acht Neueintritte bei der Guggemusik. Die Anzahl bei den Burgräten müsste unbedingt erhöht werden, so der Appell von Martin Braun.

Vom Vorstandsdreierteam ausgeschieden ist Thomas Frick, zum Nachfolger wurde Peter Elgaß gewählt. Zur neuen Kassiererin wählte die Versammlung Bianca Fritz. Insgesamt 23 Jahre im Vorstand war Heidi Karpf zuletzt als Vertreterin der Wilde Stoiner. Ihr Amt übernimmt künftig Selina Riester. Für die Baumsetzer wurde Thomas Moosherr und für die Guggemusik Mike Weiss in den Vorstand gewählt.