Zapfsäule beschädigt und abgehauen

Ein unbekannter Fahrzeugführer betankte an einer Tankstelle in der Hauptstraße sein Fahrzeug und bezahlte dies über einen Geldscheinautomat. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, hatte jedoch zuvor vergessen, die Tankpistole aus dem Tankstutzen des Fahrzeugs zu nehmen. Dadurch wurde der Tankschlauch von der Zapfsäule abgerissen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise über den Verbleib der Tankpistole und des Tankschlauches geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Meßkirch, Telefon 07575/2838, zu wenden.