Wurzelzwerge erneuern das „Alte Schwimmbadgebäude“

Im Waldkindergarten Wurzelzwerge in Meßkirch ist in den vergangenen Monaten viel los gewesen. Die Eltern der Wurzelzwerge haben mit viel Tatkraft die Sanierung des „Alten Schwimmbadgebäudes“ weitestgehend fertiggestellt. Das berichtet der Kindergarten in einem Schreiben.

Zunächst wurden die alten Sanitäranlagen des Schwimmbades entfernt und anschließend verschimmelte Wände abgeklopft und Fensteröffnungen neu herausgebrochen. Bei dieser staubigen Arbeit waren selbst unsere kleinen Wurzelzwerge beim Schuttabtransport mit fleißigen Händchen mit dabei. Durch ein neues Fenster und dem Ersetzen der alten Fenster entstand ein viel einladender Raum. Anschließend wurde etwas gedämmt und mit Holz die Innenhülle fertiggestellt. Auch außen ist der Waldkindergarten in seinem Element geblieben und so wurde die Fassade mit gespendeten Schwartenbrettern verkleidet.

Die Sanitäranlage läuft weiterhin auf Basis einer Komposttoilette – neu hinzu kam eine mobile Trenntoilette die künftig im Winter für die Wurzelzwerge in einem leicht beheizten Raum eingesetzt werden kann. Abschließend wurde noch die Deckengestaltung im Außenbereich angegangen und diese wurde so zum regenbogenfarbene Blickfang des Gebäudes.

Die Gesamtsanierung stand wie alles in der vergangenen Zeit unter den erschwerten Bedingungen der allgemeinen Lebenssituation. So hatten auch die Wurzelzwerge mit Lieferverzögerungen zu kämpfen, welche sich in der Fertigstellung noch zeigen. Dieses Großprojekt wurde nur durch größere Sachspenden einiger örtlichen Firmen sowie der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Meßkirch möglich gemacht.