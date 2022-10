Wiltrudis Bechberger feiert 60-Jähriges Organisten-Jubiläum

Ein besonderes Jubiläum feierte Wiltrudis Bechberger aus Meßkirch in diesem Jahr, denn sie kann voller Stolz auf 60 Jahre als Organistin in St. Martin zurückblicken. Im Sonntagsgottesdienst ehrten sie für diesen treuen Dienst Dekan Stefan Schmid und Kirchenchorvorsitzender Eberhard Hauff mit einem Blumenstrauß. Dekan Stefan Schmid überbrachte einen Gruß und eine Urkunde mit dem Dank von Erzbischof Stephan Burger, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Im Mai 1962 übernahm Wiltrudis Bechberger den kirchenmusikalischen Dienst in Meßkirch. Sie gab Gottesdienste aller Art Gestalt und war so in großer Treue am Lob Gottes beteiligt. Lang anhaltender Applaus erfreute Wiltrudis Bechberger, die mit vorbereiteten Worten zum Ausdruck brachte, dass sie all die Jahre den Organistendienst sehr gerne zum Lob und zur Ehre Gottes übernommen hat, heißt es weiter.