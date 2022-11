Wild Wings verlieren gegen abgezockte Gäste aus München

Schwenningen Wild Wings – EHC Red Bull München 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Tore: 1:0 (10.) De Fazio, 1:1 (11.) Smith (Ehliz), 1:2 (13.) Smith (Blum), 1:3 (24.) Eder (McKiernan), 2:3 (37.) Huß (Karachun). Strafen: Schwenningen 19 plus Spieldauerdisziplinarstrafe Ramage, München 17 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe Varejcka. Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Iserlohn), Andris Ansons (Lettland). Zuschauer: 3832.

Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitag ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor 3832 Zuschauern gegen den Tabellenführer EHC Red Bull München 2:3 (1:2, 1:1, 0:0.) verloren. Die Gäste aus Bayern waren abgezockter als die Schwäne.

„Wir suchen die 1a-Lösung“, hatte Wild Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner vor Spielbeginn deutlich gemacht, dass bei der Besetzung des Postens des Sportdirektors der aktuelle Amtsinhaber Christof Kreutzer nur die 1b-Lösung wäre. „Ich als Manager würde mir überlegen, ob ich das annehme und überhaupt dann weitermache, oder ob ich nicht gehe“, sagte Fernsehexperte Rick Goldmann zu der Schwenninger Personalie.

Bei den Wild Wings war Verteidiger Will Weber nach seiner Handverletzung wieder dabei, dafür fehlte Abwehrspieler Alex Trivellato krankheitsbedingt. Immer noch krank abgemeldet waren die Stürmer David Ullström und Mitch Wahl sowieTorwart Marvin Cüpper. So stand Joacim Eriksson zwischen den Pfosten, der erst 17-jährige Young Wings U20-Torwart Steve Majher nahm auf der Bank Platz.

Schwenningen begann gegen den Tabellenführer durchaus griffig. Alexander Karachun verbuchte gleich einen Schuss an den Außenpfosten des von Nationalwart Mathias Niederberger gehüteten Gästetores Auf der anderen Seite wehrte Eriksson gegen Andreas Eder ab. Es war eine muntere Partie. Brandon DeFazio scheiterte an Niederberger, auf der anderen Seite traf Frederik Tiffels nur den Pfosten. Tyson Spink vermochte einen Alleingang zu verzeichnen, Niederberger zeigte jedoch eine Glanzparade.

Dann gingen die Schwäne aber doch in Front. Daniel Pfaffengut hatte von der blauen Linie abgezogen, DeFazio hielt seinen Schläger in den Schuss und verbuchte sein siebtes Saisontor. Die Münchner hatten freilich die passende Antwort parat: Nur rund eine Minute später markierte Ben Smith in Überzahl den Ausgleich, Yasin Ehliz hatte zunächst den Pfosten des Schwenninger Kastens getroffen. Boaz Bassen vergab ein Break für den SERC.

Dann bekam Red Bull Oberwasser: Ex-NHL-Star Smith erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Abend. München schien die Begegnung dann im Griff zu haben. Vor allem als Andreas Eder nach einem tollen Zuspiel von Ryan McKiernan das 1:3 gelang (24.). Die Wild Wings hatten Mühe, sich vom Druck des Spitzenreiters zu befreien. Phil Hungerecker verbuchte eine gute Einschuss.

Danach flogen auf dem Eis die Fäuste. SERC-Kapitän John Ramage und der Münchner Filip Varejcka kassierten jeweils Spieldauerdisziplinarstrafen. Die Bayern durften in Überzahl spielen, trafen aber nicht. Stattdessen brachte Verteidiger Johannes Huß mit seinem ersten Saisontor die Schwäne zurück ins Spiel. Hungerecker besaß die Möglichkeit zum Ausgleich, vergab aber erneut.

Huß versuchte es im Schlussdrittel mit dem Bauerntrick, brachte die Scheibe aber nicht unter. Münchens Maximilian Kastner musste in die Kühlbox, das Powerplay der Wild Wings war aber nicht gut genug. Dann durften die Gäste 32 Sekunden sogar in doppelter Überzahl ran, spielten es aber nicht gut aus. Der SERC versuchte noch alles, kam gegen den starken Niederberger aber zu keinem Treffer mehr.

Am Sonntag, 14 Uhr, gastieren die Wild Wings bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven.