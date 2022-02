Wie Streuobstwiesen zu Lernorten werden

Ganz nach dem Motto „learning by doing” – also so viel wie „Lernen durch Handeln“ – bietet das Haus der Natur Obere Donau eine Seminarreihe „Streuobstpädagogik“ an. In ihr lernen die Teilnehmenden unter Obstbäumen naturpädagogische Aktivitäten kennen. Die Seminarreihe beginnt am 31. März und wird sich das ganze Jahr über hinziehen, mit je einem Termin im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.

Streuobstwiesen sind wertvolle Lebensräume und gehören zu unserer traditionellen Kulturlandschaft, so die Pressemitteilung des Hauses der Natur. Sie böten die ideale Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche über das Jahr hinweg mit heimischer Natur vertraut zu machen. Das Haus der Natur veranstaltet daher die vierteilige Streuobstpädagogik-Fortbildung mit dem Ziel, Begeisterung für Streuobstwiesen als ganzjährigen Lern- und Erlebnisort zu wecken und die Seminarteilnehmenden dabei zu unterstützen, mit Kindern den Lebensraum und seine Bewohner zu erkunden.

Die Teilneherimmen und Teilnehmer der Seminarreihe erwerben Hintergrundwissen über Streuobstwiesen und bekommen Ideen für und Unterstützung bei der Planung eigener Umweltbildungsprojekte im Kindergarten-, Grundschul-, und Freizeitbereich.

Jeder Kurstag hat Schwerpunktthemen, behält aber immer den ganzen Lebensraum im Blick. Wahrnehmen und Forschen, Bewegen und Genießen, Spielen und Beobachten, Werkeln und Experimentieren sind angesagt. Die Aktivitäten sind auf Grundlage der Ganzheitlichkeit und unter Berücksichtigung von Naturschutzaspekten so ausgewählt, dass sie leicht und direkt umsetzbar sind und die Ideen in abgewandelter Form meist auch für andere Lebensräume anwendbar sind.

Seminarleiterin ist Biologin und Naturpädagogin Angela Klein, die auch durch ihr Buch „Nichts wie raus auf die Streuobstwiese“ bekannt ist. Das Seminar erstreckt sich über ein komplettes Jahr, um alle jahreszeitlichen Aspekte in der Streuobstwiese kennenzulernen.

Die Seminartage finden jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr an folgenden Tagen statt: „Frühlingsboten“, Donnerstag, 31. März; „Die Welt der Schmetterlinge“, Dienstag, 28. Juni; „Erntezeit und Farbenrausch“, Donnerstag, 20. Oktober; „Tiere und Pflanzen im Winter,“ Dienstag, 6. Dezember.

Für die Gesamtreihe wird eine Teilnahmegebühr von 300 Euro erhoben, auf Anfrage können auch einzelne Termine belegt werden. Die Seminare finden unter den jeweils geltenden Coronaregelungen statt.