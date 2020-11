Weshalb faule Gärtner ein Segen für die Tierwelt sein können

Das Haus der Natur in Beuron informiert in einer Pressemitteilung darüber, warum Gartenarbeit auch liegen bleiben kann. Viele würden dieser Tage das letzte Laub der Bäume, die Äste, die vom Heckenschnitt herumliegen oder in den Beeten vertrocknete Staudenreste aufräumen. „Doch wer der Natur etwas Gutes tun will, sollte dem Drang widerstehen, alles sauber aufräumen zu wollen“, so der Tipp vom Haus der Natur.

Abgeblühte Pflanzen wie Sonnenblumen oder Karden sind auch jetzt im Herbst für Vögel wie verschiedene Finkenarten eine nährreiche Futterquelle. Dasselbe gilt für vorhandene Beeren an Sträuchern oder auch Fallobst. Im Winter ist das Nahrungsangebot für Vögel begrenzt, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch Insekten nutzen die hohlen Stängel als Ort zum Überwintern.

Laub bietet vielen Tieren Schutz

Ein Thema sorge im Herbst oft für besonderen Unmut: Überall verlieren Bäume ihr Laub und manche Gartenbesitzer investieren viel Zeit in das Beseitigen jedes einzelnen Blattes. Doch Laub spiele eine wichtige Rolle in der Natur und sei alles andere als ein Abfallprodukt. Es sorge nicht nur für die Rückführung wichtiger Nährstoffe, sondern biete im Winter vielen Tieren Schutz.

Anstatt das Laub aus dem Garten zu entfernen, bietet es sich an, dieses an einigen Stellen liegen zu lassen oder auch an geschützten Orten zu einem Haufen zusammenzurechen. Hier könnten sich nicht nur Insekten wie Laufkäfer zurückziehen, auch Igel fühlten sich in solch einem Laubhaufen wohl, erklären die Zuständigen des Hauses der Natur. Wichtig ist hierbei, dass der Haufen bis ins nächste Frühjahr liegen bliebe. Denn erst dann beenden Insekten die Winterstarre oder Igel ihren Winterschlaf. Auch durch das Anlegen von Steinhaufen oder Asthaufen entstehen Rückzugsmöglichkeiten für verschiedene Tiere.