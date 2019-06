Werner und Gerlinde Wohlhüter feiern 25-jähriges Bestehen ihrer Galerie

Viele Künstler, Freunde und Kunstliebhaber sind mit Geschenken und Blumensträußen zum dreifachen Fest gekommen – zum 25-jährigen Bestehen der Galerie, zur Vernissage und zum traditionellen Sommerfest. Die Galeristen Werner und Gerlinde Wohlhüter freuten sich sichtlich über den begeisterten Zuspruch und die herzliche Sympathie, die ihnen zuteilwurde. Selten waren so viele Künstler und Gäste gleichzeitig da.

Die Sommerausstellung zeigt von jedem Künstler ein Werk, meist Kleinformate. Es ist die ästhetische Fülle der vergangenen 25 Jahre, die sich in den Räumen entfaltet und die Betrachter beeindruckt. Von Raum zu Raum gibt es Überraschungen und Gründe, sich an Kunst zu freuen.

Das Galeristenpaar blickte dankbar auf die 25 Jahre zurück. Werner Wohlhüter bedankte sich bei seiner Frau Gerlinde: ohne sie wäre diese Aufgabe nicht zu stemmen gewesen. Er dankte den Töchtern Melanie und Christine, die mit ihren Fähigkeiten die Galerie unterstützen. Der mehrfach preisgekrönte Messestand trägt die Handschrift von Christine, die Architektin ist. Das EDV-System der Galerie wird von Melanie gepflegt. Werner Wohlhüter dankte Karl Wohlhüter, der die Messefahrten, den Auf- und Abbau übernimmt, sowie den Nachbarn, die Parkplätze zur Verfügung stellen und beim Abladen von schweren Skulpturen immer hilfsbereit sind. Es ehre sie, dass sie bei den Künstlern die Arbeiten aussuchen dürfen, um sie bei Ausstellungen zu präsentieren, die ihnen gefallen. Es mache Spaß miteinander zu arbeiten. Viele Künstler werden seit den Anfängen der Galerie vertreten, einige sind hinzugekommen, zuletzt Ben Willikens.

Projekt zunächst in Frage gestellt

Als Wohlhüter 1994 beschlossen, ihre Galerie in Thalheim zu gründen, wurde das Projekt von vielen in Frage gestellt: In Zeiten von Rezession und dann noch auf dem Land? „Aber wenn die Zeit reif ist, muss man zulangen, sonst ist der Zug abgefahren“, so Werner Wohlhüter. Vor der Gründung hatten Wohlhüters schon mit einem großen Skulpturen-Projekt Furore gemacht. Da lernten sie auch viele Bildhauer kennen.

Bei der ersten Ausstellung im Haus zeigten sie Grafiken von Josef Beuys und sorgten wieder für großes Staunen. „Da kamen Leute und fragten: Was spielt sich hier ab?“, erzählte Werner Wohlhüter. Ein Jahr später eröffneten sie das Skulpturen-Feld. „Das Feld gehörte der Familie, meine Urgroßmutter hat dort ein Kreuz aufstellen lassen“, berichtete Wohlhüter. Das sei unlängst von Bildhauer Christoph Stauß restauriert worden, so Wohlhüter. 2011 ist ein weiteres Skulpturen-Feld dazugekommen, als bei der Flurneuordnung ein Feld der Mutter gegen eine benachbarte Fläche eingetauscht werden konnte.

„Diese Skulpturen-Felder sind europaweit das Alleinstellungsmerkmal unserer Galerie“, sagte Werner Wohlhüter stolz. „Weil die Galerie im Dorf steht und wir von der Fachwelt ernst genommen werden wollten, haben wir 1998 die Ausstellungshalle angebaut“, so Wohlhüter. Er dankte den treuen Besuchern und Kunden der Galerie, dass sie damit beigetragen haben, dass die Galerie das 25. Jubiläum feiern kann.

Laudator und Künstler Werner Schmidt machte in Zahlen bewusst, was 25 Jahre Galerie bedeutet: 175 Ausstellungen, 27 Messen, 6060 Bilder, 12 000 Nägel, 60 Kilometer Klebestreifen, 25 000 Euro Standgebühren und 20 000 Kilometer Transporte. „Und warum das alles? Aus Liebe zur Kunst“, sagte Schmidt.

Gerlinde und Werner Wohlhüter machten die Betrachter zu Sehenden, Qualität entstünde aus dem großen Sachverstand der Galeristen. Ihre Unbestechlichkeit fördere den Zusammenhalt unter den Künstlern. Trotz der Stilvielfalt entstünde in den Ausstellungen etwas „Wohlhüterisches“. Dafür gab es einen begeisterten und dankbaren Applaus der Gäste. Danach wurde bei Musik der Eisele Brothers und einem Büfett gefeiert.