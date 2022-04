Werke von 27 Künstlerinnen im Landkreis Sigmaringen

Zu einer Sonderführung durch die Ausstellung „Künstlerinnen im Landkreis Sigmaringen im 20. Jahrhundert“ lädt am kommenden Sonntag, 24. April, um 15 Uhr die Kreisgalerie Schloss Meßkirch ein. Der Biberacher Kunsthistoriker Dr. Uwe Degreif, der die Präsentation konzipiert und kuratiert hat, wird in einem Rundgang einen Einblick in die Ausstellung mit ihren nahezu einhundert Werken von 27 Künstlerinnen aus dem Zeitraum von 1915 bis 1999 geben. Zu sehen sind in der Schau Kunstwerke von Malerinnen und Bildhauerinnen, von Zeichnerinnen, Grafikerinnen, Keramikerinnen und einer Fotografin. Auf diese Weise entsteht eine Vorstellung von der Breite und der Vielfalt künstlerischen Schaffens im Landkreis. Und sie sind Belege für wichtige Epochen der Kunst des 20. Jahrhunderts wie Expressionismus, Abstraktion, Konzeptkunst und Konkrete Kunst. Die Ausstellung ist bis 26. Juni jeweils freitags bis sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag 26. Juni, 15 Uhr, wird eine weitere Sonderführung mit Dr. Degreif und am Sonntag, 29. Mai, 15 Uhr, ein Galeriegespräch zu den Bedingungen und Hürden weiblichen Kunstschaffens angeboten.