Wer darf die Katze füttern? Nachbarn prügeln sich um Tier – und einer landet im Krankenhaus

Ein Streit zwischen zwei Tierliebhabern um das Füttern und Beherbergen einer Katze ist in in der Straße „Im Buhlen“ in Meßkirch eskaliert. Einer der beiden Männer musste laut Polizei mit einer blutenden Wunde und einem blauen Auge im Klinikum versorgt werden.

Vorbesitzer hatten die Katze sich selbst überlassen

Das Tier war von seinen Vorbesitzern beim Auszug aus dem Mehrfamilienhaus zurückgelassen worden, woraufhin sich zwei Nachbarn getrennt voneinander der Versorgung der Katze annahmen. Als der 63-Jährige mitbekam, dass sich ein weiterer Bewohner des Hauses um das Tier kümmert und diese neben Füttern sogar in die Wohnung ließ, untersagte er seinem Konkurrenten den Umgang mit dem Vierbeiner.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Aus einem verbalen Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 63-Jährige dem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Wie die Polizei mitteilt verletzte der Mann bei dem Schlag nicht nur sein Gegenüber, sondern auch sich selbst. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Körperverletzung.