Weihnachten 2020 soll alles fertig sein

Für rund zwei Millionen Euro wird derzeit der Innenraum von St. Martin renoviert. Am 6. Januar wurde die Kirche feierlich geschlossen und das Allerheiligste, das Tabernakel mit den Hostien, in die Liebfrauenkirche überführt. Die Renovierung soll zwei Jahre dauern. „Wir hoffen, dass wir sätestens an Weihnachten 2020 wieder in St. Martin sind“, sagt Pfarrer Stefan Schmid. Vorerst nicht renoviert wird der Anbau der Johannes-Nepomuk-Kapelle, der von den Gebrüdern Asam ausgestattet wurde und dem Haus Fürstenberg gehört.

„Wir wollen die Renovierung geistlich mittragen, dass nichts passiert und zugleich für uns, die Gläubigen, eine innere Renovierung anstreben“, sagt Pfarrer Schmid. Jetzt also findet das ganze Gemeindeleben in der Liebfrauenkirche jenseits des Stachus statt. Die Kirche ist jetzt sonntags immer gut voll, weil sie kleiner ist. Außerdem ist das gemütlicher“, sagt Schmid. Für die normale Sonntagsgemeinde reiche die Liebfrauenkirche völlig aus. Bei besonderen Ereignissen wie zum Beispiel dem Hochamt zu Ostern könne man dann in den Festsaal des Schlosses ausweichen oder gegebenenfalls auch in den Pfarrsaal im Herz-Jesu-Heim.

Es gibt keine Konflikte mit der altkatholischen Gemeinde, die die Liebfrauenkirche auch nutzt, weil die Gemeinde nur manchmal Sonntag abends in der Kirche einen Gottesdienst abhält. „Im Volksmund heißt Liebfrauen ,Altkatholische Kirche’, das Kirchengebäude aber gehört der römisch-katholischen Kirche“, erklärt Schmid. Außerdem spiele sich das Gemeindeleben der Altkatholiken auch viel in Sauldorf und Singen ab.

In St. Martin haben die Arbeiten gleich am Montag nach dem Umzug begonnen. „Wir liegen zurzeit sehr gut im Zeitplan“, sagt Schmid.Zunächst wurden die Kirchenbänke ausgelagert, die Gemälde abgehängt und gelagert sowie die Altäre schmutzdicht verhüllt, „eingehaust“, wie der Fachmann sagt. Es werden zunächst die gröberen Arbeiten erledigt, bei den wiel Schmutz und Staub entsteht.

Derzeit werden die Holzsockel für die Kirchenbänke abgeschliffen, Anschließend kommt der kaputte Steinboden raus und ein neuer Boden wird verlegt.

Der Meister von Meßkirch ist ausgelagert

Dann kann die Reinigung des Innenraums erfolgen, der Putz und der Stuck ausgebessert werden und mit der Restaurierung der Kunstweklr begonnen werden. Im Lager liegen die verstaubten, zum teil blattvergoldeten Stuckfiguren und auch die Holszverkleidungen der Seitenaltäre müssen hergerichtet werden. Das wertvollste Kunstwerk, das Dreikönigsbild des Meisters von Meßkirch, ist vorsichtshalber ausgelagert.

„Die Renovierung ist beileibe kein Luxus, die Sanierung wird höchste Zeit“, sagt Pfarrer Schmid und verweist auf Risse und Bruchstellen im Putz. St. Martin ist ein wertvolles Baudenkmal, deren heutiger Zustand aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts stammt und die die die letzte Rokokokirche an der Oberschwäbischen Barockstraße ist. Unter der Holzverkleidung wurden zum Teil noch die Originalaltäre aus dem 16. Jahrhunder gefunden.

„Eine große Aktion war es, die alte Orgel von 1954 auzubauen“, sagt Schmid, „ die Orgel musste ohnehin raus, weil sie in die Jahre gekommen ist.“ Sie wurde noch pneumatisch und elektrisch betrieben und die Kontakte und die Filze waren abegnutzt. Auch der Spieltisch waqr nicht mehr reparabel. „Ein paar Register könne wir vielleicht erhalten, wir haben auch einige Pfeiffen aus der Schwarz-Orgel von 1906 aufgehoben.“ Die Chororgel wurde ebenfalls ausgebaut.

Nach der Renovierung gibt es zuznächst keine Orgel. „Wir müssen dann schauen, wie es orgeltechnisch weitergeht“, sagt Schmid, denn auch eine Orgel kostet einen gepflegten sechsstelligen Betrag.

Die Renovierung wird von der Landesdenkmalpflege, der Erzdiözese und der politischen Gemeinde unterstützt. „Ganz toll hilft uns der Bauförderverein. Der hat in den vergangenen Jahren mit vielen Aktionen sage und schreibe 400 000 Euro gesammelt. Das ist eine Leistung vor der ich meinen Hut ziehe und für die wir sehr dankbar sind“, sagt Schmid.