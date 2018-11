Wege werden mit neuem Verfahren saniert

In einem neuen Verfahren, das seit einiger Zeit auch auf Großbaustellen im Straßenbau im Einsatz ist, werden derzeit drei Wegstücke bei der Stadt Meßkirch, in Igelswies Höhenweg außerhalb der Bebauung mit rund 350 Meter, Rengetsweiler, hinter dem Baugebiet Kircheleäcker, mit etwa 250 Meter und in Menningen der Verbindungsweg Richtung Engelswies mit rund 250 Meter erneuert.

Wie Uwe Winkler vom Stadtbauamt, der für die Bauleitung zuständig ist, bei einer Besichtigung vor Ort erklärte, ist dieses Verfahren kostengünstiger gegenüber der herkömmlichen Arbeitsweise. Dies betrifft vor allen Dingen, dass der alte Oberflächenbelag nicht extra gelöst und anschließend abgefahren werden muss.

In diesem Verfahren wird der alte Aufbau mit verwendet. Denn die eingesetzte Spezialfräsmaschine – ein Monster mit 700 PS - fräst die vorhandene Straßendecke bis zu einer Tiefe von 30 Zentimeter auf. Das vorhandene Bodenmaterial wird mit Zement plus Zusatzmittel - rund 30 Kilogramm pro Quadratmeter - eingestreut, mit Wasserbeigabe einplaniert und wieder verdichtet. Dies geschieht vor dem Abbinden des Bindemittels. Somit ist der Unterbau frostsicher. Im Frühjahr wird eine doppelte Oberflächenbehandlung aufgebracht. Dabei wird Splitt ausgestreut, eine zusätzliche Bitumenemulsion aufgespritzt, die wiederum mit Splitt abgedeckt und angewalzt wird. Das Verfahren, so Uwe Winkler, bringt gegenüber der bisherigen Arbeitsweise eine große Zeit- wie auch Kostenersparnis für die Stadt.