Wasserwerk kostet über acht Millionen Euro

Im 40. Jahr ihres Bestehens beginnt der Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe mit dem Bau eines neuen Wasserwerks in Beuron-Langenbrunn, das mit einem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von rund acht Millionen Euro zuzüglich Mehrwertsteuer die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte des Zweckverbands ist. Durch den Einbau einer Enthärtungsanlage wird es künftig möglich sein, die Wasserhärte deutlich zu reduzieren.

Bei der diesjährigen Verbandsversammlung des Zweckverbands erinnerte der Vorsitzende, Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft, an den Zusammenschluss der Zweckverbände Hohenberggruppe und Heubergwasserversorgung links der Donau zum heutigen Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe vor 40 Jahren zum 1. Januar 1979. Aus diesem historischen Anlass hielt er einen kurzen Rückblick auf die Entstehung der Wasserversorgung in der Region.

Im Hinblick auf die aktuellen Aktivitäten des Zweckverbands stellte er neben zahlreichen kleineren und mittleren Maßnahmen den Neubau des Wasserwerks Beuron-Langenbrunn in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Nach der Einholung der behördlichen Genehmigungen und dem Ankauf der erforderlichen Grundstücke sei im Dezember 2018 die Baugenehmigung für das neue Wasserwerk eingegangen.

Als erfreulich bezeichnete er die Tatsache, dass die Hohenberggruppe für den Neubau des Wasserwerks eine Förderung durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro erreichen konnte.

Matthias Dreher vom Büro Dreher und Stetter gab einen Sachstandsbericht zum Neubau des Wasserwerks sowie einen Ausblick über den geplanten Verlauf der Baumaßnahme. Alleine das Investitionsvolumen für die Enthärtungsanlage belaufe sich auf circa 1,6 Millionen Euro. Man habe bereits in der Februarsitzung des Verwaltungsrats umfangreiche Vergaben in Höhe von rund 3,725 Millionen Euro getätigt. Der örtliche Baubeginn mit dem Aufbau der Baustelleneinrichtung und den Wegebauarbeiten für die Baustellenzufahrt sei für Ende April geplant. Die Erd- und Tiefbauarbeiten sollen bis Ende Juli so weit fortgeschritten sein, dass mit den Rohbauarbeiten begonnen werden kann.