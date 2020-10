Warum eine Kampagne für sicheres Fahren den Regen verbietet

Hintergrundinformation zur Kampagne

Mehr als 100 Schilder wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg im Land aufgestellt. Die Schilder sind aus Recycling-Material hergestellt, nach Abschluss der Aktion werden sie komplett recycelt und die Pfosten wiederverwendet. Doch zunächst werden die Schilder bis zum Spätherbst ohne erhobenen Zeigefinger Aufmerksamkeit für die Gefahren auf Landstraßen schaffen.

2019 hat das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg seine mehrjährige Verkehrssicherheitskampagne „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht.“ gestartet. Sie rückt wechselnde Fokusthemen der Verkehrssicherheit in den Mittelpunkt. Die Kampagne macht auf wichtige Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam, klärt über Fakten auf und gibt konkrete Tipps für Verhaltensänderungen: Damit die Teilnahme am Straßenverkehr in Baden-Württemberg sicherer wird.

Im Kampagnenjahr 2019 lag der Schwerpunkt auf Unfällen im ruhenden Verkehr. In diesem Jahr wird das Schwerpunktthema „Sichere Landstraße“ in den Mittelpunkt gerückt, da Landstraßen einen Unfallschwerpunkt darstellen, heißt es in der Pressemeldung. Unter Landstraßen zählt das Ministerium Straßen aller Art außerhalb geschlossener Ortschaften ohne Bundesautobahnen. Im Jahr 2019 kamen auf den Landstraßen 281 von insgesamt 437 im Straßenverkehr getötete Menschen ums Leben. (sz)