Warum diese beiden Nebenerwerbslandwirte um ihre Zukunft bangen

Von Schwäbische Zeitung

Radarfallen sind in Ellwangen eher verpönt. Vor Jahren wurden zwei Laserblitzer in Röhlingen aufgestellt. Dann war lange nichts. Doch jetzt tut sich wieder was. Entlang der B290 sollen innerorts zwei weitere intelligente Geschwindigkeitsmessanlagen installiert werden – aber nicht um Kasse zu machen, wie der Ellwanger Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle betont.

Was in Aalen die Stuttgarter Straße ist, ist in Ellwangen die Haller Straße. Dröhnende Abgasanlagen und heulende Motoren in aufgemotzten Autos bringen Anwohner um den Schlaf.