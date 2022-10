Wanderungen, Wohlfühlbäder und Weihnachtliches

Mehrere interessante Veranstaltungen für Naturliebhaber hat das Team des Naturschutzzentrums Obere Donau in diesem Monat im Angebot. Laut Mitteilung sind dabei an den beiden letzten Oktoberwochenenden sowohl Wanderungen als auch Workshops im Programm. Die Events im Einzelnen:

Tageswanderung „Geologische Phänomene über und an der Donau“ am Samstag, 22. Oktober, in Tuttlingen. Vom Aussichtsberg Witthoh über den ehemaligen Hegauvulkan Höwenegg zur Donauversinkung Immendingen und zurück. Anmeldung und Informationen beim Wanderführer Klaus-Peter Neusch, Telefon: 07573 / 18 30, E-Mail: kpp-neusch@t-online.de.

Wanderung durch die bunten Herbstwälder zwischen Nusplingen und Obernheim am Sonntag, 23. Oktober, 13 Uhr. Treffpunkt: Rathaus Nusplingen im Bäratal; Anmeldung und Informationen bei Ruth Braun, Alb-Guide, Telefon: 0172 / 734 83 07.

Workshop Wohlfühlbäder für die kalte Jahreszeit am Freitag, 28. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in Beuron. Natron ist nicht nur zum Backen da. Zusammen mit anderen Naturprodukten kann man wohltuende und entspannende Bäder herstellen. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Astrid Lübs und Sandra Palm, Aromapraktikerinnen; Gebühr: 25 Euro. Anmeldung bis 26. Oktober beim Haus der Natur, Telefon: 07466 / 9 28 00, E-Mail: info@nazoberedonau.de.

Räuchern zur Advents- und Weihnachtszeit in Beuron, am Samstag, 29. Oktober, um 16 Uhr. Früher gehörte das Räuchern von Haus und Stall zwischen Weihnachten und Neujahr zu den festen Traditionen der Menschen. Mit geräuchertem Weihrauch, Salbei oder Wacholder wurden die Räume vom Ballast des vergangenen Jahres befreit und ein Schutz aufgebaut. In diesem Seminar wird auf die alte Tradition des Räucherns eingegangen. Die dazugehörenden Pflanzen und Kräuter und deren Wirkstoffe werden erklärt sowie verschiedene Räuchermethoden gezeigt. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Referent: Hildebert Hipp, zertifizierter Kräuterpädagoge; Anmeldung und Informationen bei Hildebert Hipp, Telefon: 07463 / 86 41, E-Mail: hipp.hildebert@t-online.de.