Wanderung rund ums Haus der Natur

Das Naturschutzzentrum Obere Donau bietet in den nächsten Wochen mehrere Gelegenheiten, die Natur zu entdecken.

Los geht es am Sonntag, 9. Oktober, mit einer Wanderung durch das Schmeiental. DIe Tour führt vom Ufer der Schmeie auf die Felsen hoch über dem Schmeiental, erklärt das Naturschutzzentrum. Nach einem Abstecher zu einer versteckten Höhle führt der Weg weiter, an der Burg Straßberg vorbei auf die Hochfläche. Unterwegs gibt es Geschichten von einem Bischof, von Schmugglern, Hexen und adligen Stiftfräulein. Die Tour dauert drei bis vier Stunden bei einer Strecke von fünf Kilometern und einem Höhenunterschied von 200 Metern. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Gasthaus „Untere Mühle“ in Straßberg. Um eine vorherige Anmeldung bei Alb-Guide Sabine Froemel, unter 07577 / 7626 oder 0151 / 53686450 wird gebeten.

Am selben Tag bietet das Naturschutzzentrum außerdem um 11 Uhr eine Waldführung zum Thema Kleinsäuger an. Diese sei besonders für Familien geeignet, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist das Haus der Natur, die Teilnahme kostet fünf Euro. Um eine Anmeldung bis zum 6. Oktober beim Haus der Natur wird gebeten.

Eine Woche später, am Sonntag, 16. Oktober, wird es zwischen 9.30 und 11.30 Uhr eine Vespertour durch den Naturpark geben. Dabei können die Erzeuger von regionalen Lebensmitteln besucht, die schönsten Gegenden des Naturparks entdeckt und unterwegs ein Naturpark-Vesper genossen werden. Die Vespertour startet bei der Landmetzgerei Dreher in Dürbheim-Risiberg. Die dort abzuholende Vespertüte kostet 13 Euro für Erwachsene, acht Euro für Kinder bis zwölf, und sollte bis 12. Oktober beim Haus der Natur vorbestellt werden.