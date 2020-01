Vortrag versucht Herkunft des Symbols der Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ zu erklären

Oswald Burger, Kulturschaffender aus Überlingen, hat sich im ersten Vortrag des Jahres im Kloster Beuron der Frage nach dem Symbol der Bewegung „Weiße Rose“ gewidmet. Dafür hat er in der Vortragsreihe „Beuroner Treffpunkt“, versucht zu erklären, woher das Symbol der „Weißen Rose“ kommt. Im öffentlichen Bewusstsein ist es heute mit dem studentischen Widerstand im Dritten Reich verbunden, besonders mit den Geschwistern Scholl.

Referent Oswald Burger ging der Frage nach der Weißen Rose in gut fundierten Argumentationswegen und Exkursionen auf den Grund. Ein zunächst naheliegender Rückgriff auf die frühmittelalterlichen „Rosenkriege“ der Yorks und Tudors jedenfalls scheidet aus – Hans Scholl selbst verneinte dies explizit – ebenso ein Bezug zur weißen Fahne der Bourbonen gegen die Schreckensherrschaft der Jakobiner, welche Sophie Scholl bei ihrer Vernehmung ins Spiel gebracht hatte. Vielmehr lenkte Burger den Blick der Zuhörer auf die allgemeine Affinität schwärmerischer Jugend zu Blumen, in Symbolen, Bildern und Gedichten. So habe sich Hans Scholl intensiv mit Dantes „Göttlicher Komödie“ beschäftigt, deren 31. Gesang die „Rosa Blanca“ als Symbol des Paradieses besingt.

Ferner ist aus Scholls Nachlass Brentanos „Romantik vom Rosenkranz“ aufzuführen, wie ein drittes belegtes literarisches Werk, der eher dubiose, revolutionär-anarchistische Roman „Die weiße Rose“. Fakt ist, so Burger, dass Hans Scholl, vielleicht um die Hintergründe zu verschleiern, in seinem Verhör bei der Gestapo aussagte, der Name der Weißen Rose sei „willkürlich gewählt“.