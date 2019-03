Vorstand des Schützenvereins findet wieder zur Ruhe

Vor einem Jahr ist Herbert Beer zum Posten des Vorsitzenden des Sportschützenvereins (SSV) Glashütte gekommen – wie die Jungfrau zum Kind. Völlig unvorbereitet musste der frühere Vize auf Drängen der Vereinsmitglieder die Führung übernehmen, da sein Vorgänger einige Wochen zuvor unvermittelt den Vorsitz niedergelegt hatte. Nun hat Beer in seiner ersten Hauptversammlung als Vorsitzender das ereignisreiche Jahr Revue passieren lassen.

„Das Jahr der gravierenden Veränderungen“, wie Beer es nannte, habe er nur stemmen können durch die tatkräftige Unterstützung des verbliebenen Vorstands und weiterer fleißiger Helfer – denn auch die Beisitzerin und Ehefrau des abrupt abgetretenen Vorsitzenden hatte den Verein verlassen. Die Führung eines Schützenvereins verlangt einem Vorsitzenden viel ab, der sich unter anderem im Waffenrecht, im Steuerrecht und mit den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen auskennen muss. Doch trotz der Umbrüche steht der Verein laut den Berichten des Vorstands und des Schriftführers Jürgen Hafner besser da als zuvor.

So konnte die Anzahl der Mitglieder von 233 auf 246 gesteigert werden, insgesamt wurden 41 Veranstaltungen durchgeführt. Die neue Datenschutzverordnung ist erstellt, beschlossen und umgesetzt worden, einschließlich der Führungszeugnisse der Vereinsmitglieder, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Darüber hinaus wurden bereits 75 Prozent der Arbeiten erledigt, die das Landratsamt bei einer Regelprüfung gefordert hatte – beispielsweise der Notausstieg aus dem Luftgewehrraum. „Dabei konnten wir durch viel Eigenleistung die Kosten niedrig halten“, sagte Herbert Beer, der wiederholt die enorme Hilfsbereitschaft der Glashütter Bevölkerung hervorhob, auch wenn sie nicht Mitglied im SSV sind.

So sind auch die Treppe zum Getränkelager und der Zugang zum Abstellraum instand gesetzt worden, für Gäste und Mitglieder steht WLAN zur Verfügung und der zuvor hohe Stromverbrauch wurde drastisch reduziert. „Aber auch, wenn die Gerüchteküche brodelt: Es stimmt nicht, dass ich die Kabel durchgeschnitten habe“, sagte Herbert Beer schmunzelnd.

Im Bereich des Sportbetriebs sollen noch in diesem Jahr die restlichen 25 Prozent der vom Landratsamt geforderten Arbeiten in Angriff genommen werden. Im laufenden Jahr soll eine Heizung im Luftdruckschießstand installiert werden, „damit die Trainierenden angenehme Temperaturen haben“, so der Vorsitzende. Dazu stehen die Überprüfung der Scheibenzuganlage und die Erneuerung der Steuerung beim 50-Meter-Schießstand an.

Schützenhaus spielt große Rolle

Für die Bogenschützen steht die Anschaffung von Netzen und Scheibenhalter an. Damit nicht genug: Um den für die Finanzierung des Sportbetriebs so wichtigen Wirtschaftsbetrieb des Schützenhauses weiter am Laufen zu halten, soll die Terrasse Richtung Westen ausgebaut werden. Aber auch in dieser Hinsicht sei die beste Infrastruktur nichts ohne die Freiwilligen, die im Schützenhaus die Bewirtung leisten. „Ohne diese Einnahmen, nur mit den Mitgliedseinnahmen, könnten wir nicht überleben“, sagte Herbert Beer. „Jeder Verein würde sich glücklich schätzen, hätte er nur ein paar solcher treuen und engagierten Helfer.“

Bürgermeister Maik Lehn sprach dem Vorstand Respekt und Anerkennung für die positive Entwicklung aus. Der SSV leiste nicht zu unterschätzende Aufgaben im öffentlichen Leben Glashüttes, beispielsweise bei der Mitgestaltung des Kinderferienprogramms und des großen Stettener Sommertheaters.

Bei den Wahlen wurde Ralf Klages aus Sigmaringendorf als neuer Schatzmeister eingesetzt. Der ehemalige Berufssoldat löst Erika Hubbuch ab, die seit einem Jahr die Vereinskasse geführt hat.