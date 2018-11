Vorjahressieger triumphieren erneut beim Albcup

Der Silberdistel-Albcup 2018 ist Geschichte. Mit der Gesamtsiegerehrung im Soldatenheim in Stetten am kalten Markt hat die diesjährige Rennserie ihren Abschluss gefeiert. Als Gesamtsieger erhielten Ricarda Rapp und Simon Friedrich eine Ehrung. Die Tuttlinger Sportfreunde (TSF) waren der teilnehmerstärkste Verein.

Sechs Läufe formen den Silberdistel-Albcup. Genug Potenzial für spannende Duelle – so auch in diesem Jahr. Mehr als 300 Läufer aus dem Landkreis Tuttlingen und den benachbarten Regionen duellierten sich in dieser Laufsaison. Die Laufveranstaltungen von Schömberg über Renquishausen bis hin nach Messstetten hatten es in sich. Die Läufer mussten sich auf asphaltierten Straßen und auf Waldwegen mit Streckenlängen von neun bis zwölf Kilometern und häufig mehreren hundert Höhenmetern beweisen. In den Altersklassen ging es vor allem bei den Männern intensiv zur Sache.

Bei der Gesamtsiegerehrung zählten die vier besten Läufe eines jeden Teilnehmers. Jetzt ließen die Teilnehmer mit mindestens vier Läufen, die für die Gesamtwertung nötig waren, im Soldatenheim in Stetten am kalten Markt die Wettkämpfe in gemütlicher Runde bei einem Abendessen Revue passieren. Der Vorsitzende des Albcups, Hans-Jürgen Grzesch, begrüßte die Läufer und führte die Siegerehrung durch.

Dabei erhielten die ersten drei jeder Altersklasse eine Urkunde und ein Präsent. Ebenso sind die schnellsten zehn Männer und die besten fünf Frauen mit Preisgeldern ausgestattet worden.

In der Spitze blieb auch in diesem Jahr alles unverändert. Zwei Läufer dominierten bei all ihren Teilnahmen von Beginn an das Renngeschehen – Ricarda Rapp (TSV Stetten am kalten Markt) und Simon Friedrich (TSV Straßberg). Sie ließen nichts anbrennen, präsentierten sich beim Silberdistel-Albcup auch in diesem Jahr in Bestform.

Für Simon Friedrich ist es bereits der neunte Gesamtsieg hintereinander. Bereits 2010 stand er auf dem Treppchen ganz oben: „Ich freue mich natürlich, dass ich den ersten Platz auch in diesem Jahr verteidigen konnte. Mir macht die Rennserie jedes Jahr aufs Neue viel Spaß“, sagte ein glücklich und zufriedener Gesamtsieger unserer Zeitung, der im kommenden Jahr den Marathon in New York im November als Highlight anvisiert und erneut beim Silberdistel-Albcup starten möchte. „Ein Ziel ist es, die Rennserie zehn Mal hintereinander zu gewinnen. Das hat vor mir noch niemand geschafft“, erklärte er sein Ziel für 2019.

Bei Ricarda Rapp sieht es in der Frauenwertung ähnlich aus. Sie ließ bereits zum dritten Mal in Folge den Konkurrentinnen keine Chance, siegte souverän und das bei all ihren Teilnahmen in diesem Jahr. „Wenn nichts dazwischenkommt, will ich nächstes Jahr alle sechs Läufe mitmachen“, sagte sie. Wegen eines WFV-Pokalspiels im Fußball musste sie den Messstettener Heuberglauf ausfallen lassen. „Die größte Herausforderung für mich ist der Gosheimer Lemberglauf. Das letzte steile und schmale Teilstück ist mit Abstand die schwerste Aufgabe beim Albcup“, findet Rapp.

Der teilnehmerstärkste Verein mit insgesamt 43 Teilnahmen waren erneut die Tuttlinger Sportfreunde (TSF).

Insgesamt registrierte der Veranstalter in der diesjährigen Rennserie 334 Teilnehmer und 741 Starts. Der Frauenanteil lag bei 25 Prozent.

Alle Läufer, die bei allen sechs Läufen mitmischten, erhielten ebenso ein Präsent vom Veranstalter.

Der Startschuss für den Silberdistel-Albcup 2019 fällt am Sonntag, 31. März, in Schömberg beim Stauseelauf.

Die zehn schnellsten Männer: 1. Simon Friedrich (TSV Straßberg), 2. Gabriel Kammerer (SV Irslingen), 3. René Boss (Albside Running), 3. Sven Keinath (Rebi Running), 5. Moritz Buhl (TSV Straßberg), 6. Dominik Hermle (TSV Straßberg), 7. Marcel Heinz (TV Wehingen), 8. Andreas Klauser (Rebi Running), 9. Simon Schneider (TSF Tuttlingen), 10. René Denhof (TSV Rottweil).

Die fünf schnellsten Frauen: 1. Ricarda Rapp (TSV Stetten a. k. M.), 2. Gudrun Schmidgall (TSV Trochtelfingen), 3. Franziska Netzer (TG Schömberg), 4. Ulrike Knoll (TSF Tuttlingen), 4. Sarah Uttenweiler (SV Dotternhausen).