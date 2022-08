Vor 50 Jahren gaben sich Helga und Josef Briel das Ja-Wort

Helga und Josef Briel haben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort gegeben. Sie freuen sich nun, am kommenden Freitag das Fest der goldenen Hochzeit im Kreise der Familie feiern zu können. Das Ehepaar engagierte sich sehr stark in der Gemeinde und beide waren und sind eine feste Größe im Gemeindeleben. Josef Briel ein Hausener Urgestein, kann auf eine lange Liste von Ehrenämtern zurückblicken.

Erst im Frühjahr diesen Jahres verabschiedeten ihn seine Albvereinskameraden aus dem Vorstand, in dem er über viele Jahre die Ämter des Vorsitzenden, des Kassenwarts, des Wanderwarts und des Internetbeauftragten bekleidete. Außerdem war er Gemeinderat und Pfarrgemeinderat. Er stand über viele Jahre der Freiwilligen Feuerwehr als Kommandant vor, war deren Schriftführer und Obmann der Feuerwehrsenioren. Zudem sang er 24 Jahre im Männerchor und verwaltete über mehrere Jahre die Kasse.

Als Vereinsmensch packte er bei allen Veranstaltungen der Vereine mit an und investierte auch zahlreiche Arbeitsstunden bei den Renovationen der Hausener St. Nikolaus Kirche. Nachdem er einem Schwiegersohn 2008 eine Niere gespendet hatte, musste er etwas kürzer treten. Josef Briel entschied sich nach der Schule für eine Schreinerlehre, machte den Meister, arbeitete sechs Jahre in einer Möbelfabrik in Meßkirch und unterrichtete 28 Jahre als technischer Lehrer an der gewerblichen Schule in Sigmaringen.

„Ich habe noch einen Obstgarten mit 20 Apfelbäumen und baue das Gemüse für den täglichen Gebrauch selbst an“, sagt der 86-jährige zu seinen täglichen Beschäftigungen heute. „Kleine Schreinerarbeiten fallen auch überall an.“ Sein Hobby war und ist die Fotografie: „Ich habe noch einen Schrank voll Dias, von vielen Vereinsaktivitäten und auch zahlreiche Naturbilder.“

Bei einer Fasnetsveranstaltung haben sich die beiden kennengelernt. „Ich habe in Sindelfingen gewohnt und im Sonnenhaus in Beuron eine Ausbildung zur Katechetin gemacht. Beim Hemdglonkerball in Hausen haben wir uns angefreundet“, erzählt Helga Briel. Und ihr Mann ergänzt: „Nach eineinhalb Jahren haben wir geheiratet.“ Als Vertriebene aus dem Sudetenland ist Helga Briel als Kleinkind mit ihrer Familie nach Sindelfingen gekommen und hat dort ihre Kinder- und Jugendjahre verbracht und war schon in jungen Jahren in der Pfarrgemeinde aktiv tätig.

„Das war mein Leben, da habe ich mich wohlgefühlt“, betont Helga Briel. Sie arbeitete auf dem Postscheckamt in Stuttgart und war auch bei IBM als Sachbearbeiterin tätig. Nach der Heirat, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, brachte sich Helga Briel neben der Familienerziehung auch sehr stark und mit Hingabe in die Hausener Pfarrgemeinde ein. 29 Jahre leitete sie das Pfarrbüro, verrichtete den Mesnerdienst und war auch als Lektorin tätig.

Daneben engagierte sie sich auch beim Kommunionshelferdienst wie auch bei der Kommunion- und Firmvorbereitung und organisierte Wortgottesdienste und hielt sie ab. Darüber hinaus belebte sie die Sternsingeraktion wieder und führt sie bis heute durch. Als Religionslehrerin unterrichtete sie mit Leidenschaft. Aufgrund ihrer Gesundheit muss sich auch Helga Briel etwas zurücknehmen.