Von Kunst bis Krempel ist alles zu haben

Viel Glück mit dem Wetter hatte die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte bei ihrem Flohmarkt mit anschließendem Feuerwehrhock vor der Alpenblickhalle. Denn Tags zuvor hatte Petrus die Himmelsschleusen weit geöffnet, hatte aber am Wochenende dann wohl ein Einsehen mit den Veranstaltern und Gästen.

Wie Abteilungskommandant Thomas Straub sagte, stand die Veranstaltung aufgrund der Wetterlage auf der Kippe. Von den 35 angemeldeten Standbetreibern haben zehn abgesagt. Dennoch konnte der Markt als Erfolg gebucht werden, wenn auch die Besucherzahl anfangs nur „tröpfelte“. „Solange es nicht von oben tröpfelt, ist alles okay“, sagte eine Standbetreiberin aus Straßberg, „die Wolken da oben dürfen halt nicht inkontinent werden“.

Wieder gab es allerhand an seltenen, schönen, aber auch an skurrilen Dingen beim Flohmarkt der Glashütter Feuerwehr zu bestaunen. „Haben Sie schon einen Vogel?“ pries ein humorvoller Standbetreiber seine Schätze an. „Hier werden Sie fündig!“ Eine Adlerfigur mit ausgebreiteten Schwingen wartete darauf, seinem zukünftigen Besitzer zu einem solchen zu verhelfen.

Schmuckstücke der ganz besonderen Art hatte Klaus Straub aus Erisdorf anzubieten. Eine wunderschöne Babywiege mit Holzintarsien war der absolute Blickfänger an seinem Stand. Der gelernte Schreiner mit einer ganz offensichtlichen Liebe zu dem natürlichen Werkstoff hatte noch weitere Leckerbissen parat, wie beispielsweise ein handgearbeitetes Backgammonspiel. Auch hier dominierten filigrane Einlegearbeiten aus verschiedenen Holzfurnieren, die einen feuerspeienden Drachen abbildeten, die Arbeit. Diese diffizile Ausgestaltung machten aus einem simplen Brettspiel eine Kostbarkeit sondergleichen.

Es war, von Kunst und echten Unikanten bis zu Kruscht und Krempel, alles zu finden auf dem Glashütter Flohmarkt, der sowohl von Einheimischen als auch von Auswärtigen bestückt und besucht wird.

Mit dabei war auch das gegenüber der Alpenblickhalle liegende Bauernmuseum der Familie Buck, die an diesem Tag den Besuchern freien Eintritt gewährten. Das vor einigen Jahren in ein altes Bauernhaus zugezogene Ehepaar hat das Anwesen zu einem echten Schmuckstück umgebaut und die Scheune mit selbstzusammengetragenen und restaurierten Fundstücken aus großelterlichem Landleben zu einem kleinen, aber überaus sehenswerten Museum gemacht. Auch Artefakte aus dem Soldatenleben vergangener Zeit, wie beispielsweise mobile „Donnerbalken“ haben mittlerweile in der Buck’schen Landscheune Einzug gehalten. Tragbare Metallbehälter mit Klobrille und Deckel, die einst für die menschlichen Bedürfnisse der Soldaten im Feld dienten, hat Rolf Buck auf Hochglanz gebracht, eine Innenbeleuchtung installiert und den anrüchigen Behältnissen so zu einem neuen Leben als Sitzmöbel verholfen. Das Recycling der speziellen Art brachte dem fantasievollen Hobbyrestaurator viel Anerkennung und noch mehr Heiterkeit ein.

Nach dem ereignisreichen Besuch des Flohmarkt und des Bauernmuseums gönnten sich die Gäste eine Ruhepause beim Feuerwehrhock vor der Alpenblickhalle. Kuchen und Torten, hergestellt von den Glashütter Frauen, die dafür viel Lob bekamen, lockten zum Genießen und Verweilen.