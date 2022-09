Von eigenem Fahrzeug zu Fall gebracht

Glück im Unglück hatte eine 66-jährige Frau am Sonntag gegen 9.30 Uhr, als sie in der Hofstraße von ihrem eigenen Pkw zu Fall gebracht wurde und leichte Verletzungen erlitt. Die Frau bemerkte nach dem Aussteigen auf einem Parkplatz, dass sie die Handbremse ihres Mercedes nicht angezogen hatte. Um dies nachzuholen, beugte sie sich in das Fahrzeuginnere. In diesem Moment begann der Wagen zu rollen. Die 66-Jährige wurde von der offenen Fahrertüre zu Boden gestoßen. Der Mercedes prallte kurz darauf gegen eine Werbetafel und stoppte.

Die 66-Jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Mercedes sowie an der Werbetafel entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.