Von der Witwe Bolte bis zur Mondlandung: In Schwenningen stehen Meisterwerke aus Stroh

Wer glaubt, den Strohbindern aus Schwenningen gingen die Ideen aus, ist am Wochenende eines Besseren belehrt worden: Die 23. Auflage der Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ bietet wie schon in den Vorjahren tolle Figuren und Einfälle, die von Händen erfahrener Frauen und Männer in wochenlanger Arbeit geschaffen wurden. Bei der Eröffnung am Samstagnachmittag strahlten Steffen Löffler, der Vorsitzende des verantwortlichen Handels- und Gewerbevereins (HGV), und der stellvertretende Bürgermeister Vinzenz Greber um die Wette, weil es wieder gelungen war, eine tolle Show auf die Wiese neben der Heuberghalle zu zaubern.

Die Bewertung der Figuren übernahm Justizminister Guido Wolf, der direkt von einem Termin in Heilbronn ins Strohparkdorf geeilt war, gemeinsam mit 22 Mitgliedern der Bergwacht Sigmaringen sowie Frank Richter, der für den Flyer verantwortlich war, und Richters Ehefrau. Leicht hatte es die Kommission, die über die Vergabe der ersten drei Plätze befinden musste, wahrlich nicht.

Stroh-Rakete ist elf Meter hoch

Angefangen von Max und Moritz, die Witwe Bolte das Essen vom Herd stehlen (stammt vom Turnverein), über den Halloweenkürbis vom Vorjahressieger Tennisclub bis hin zum liebevoll gestalteten Insektenhotel (Albverein) reichte die Palette. Alles überragend stehen dazu noch die elf Meter hohe Rakete Strohpollo 1 vom Musikverein und Firma GaLö sowie die vom Männergesangverein Eintracht erschaffene, sich drehende Weltkugel. Durch ihre Beleuchtung wirkt diese besonders nach Einbruch der Dunkelheit faszinierend.

Wahre Meisterwerke werden im Strohpark ausgestellt, die den Besucher nicht mehr aus dem Staunen heraus lassen. Die Feuerwehr erinnert an die Zeltlagerkulisse anlässlich ihres Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers in Verbindung mit dem 50. Geburtstag der Jugendwehr. Die Heuberger Gaumenfreunde (Martin Dannecker und Frank Johann Bosch) laden ein zur Fahrt mit der Achterbahn und die Firma Greber-Bau präsentiert das Maurerwappen mit Zirkel, Hammer, Maurerkelle und Zeichendreieck beziehungsweise Winkel natürlich maßstabsgetreu. Bauernhofeis Löffler präsentiert den großen Wecker, der Narrenverei das lustige Kohlhäusle mit originellen Sprüchen ihres Ehrenzunftmeisters Raimund Glückler, Ofen-Berger ein Streichholz, Praxis Wendepunkt animiert zu Stretchübungen bei „Five Lateral“ und die Landjugend zeigt übergroß an, wo man sich aufhält: Strohpark.

Reservisten sind erstmals dabei

Gleich zwei Kanonen sind zu besichtigen. Während sich die routinierte Strohbindertruppe vom Sportverein mit der großen Kanone aus der napoleonischen Zeit zeigt, tritt die erstmals vertretene Gruppe Neckar-Alb der Reservistenkameradschaft mit einem Langrohrmörser an.

Hinzu kommen zahlreiche von Kindern und Jugendlichen geschaffene Strohkunstwerke: Von einem Storchennest schauen zwei Störche herunter auf die Gäste, während mehrere Maulwürfe und Mäuse aus der Froschperspektive grüßen. An einem Gitter hängen Liebesschlösser, auf einem Tisch locken Früchte und natürlich fehlen auch die Vogelscheuchen nicht.

Klaus Burger lobte die Bauern, die mit ihrem Stroh das wichtige Material für die Veranstaltung liefern. Gemeinsam mit Guido Wolf lud Burger die Vertreter der Gruppen und Vereine zu einer Reise nach Stuttgart ein. Wie Wolf berichtete, war er bei einem Besuch des Strohparks im September 2018 so begeistert, dass er in diesem Jahr gleich zur Eröffnung kommen wollte. „Der Strohpark ist ein touristisches Ereignis erster Klasse, mit dem sowohl Leben im Dorf als auch im ländlichen Raum präsentiert wird“, sagte der Minister, der für Tourismus verantwortlich ist.

Zuvor hatten Steffen Löffler und Vinzenz Greber an alle Beteiligten Dankesworte übermittelt und die Anwohner um Nachsicht gebeten. Löffler sprach die 15 Werke der Erwachsenen an, nachdem Rebecca Glückler die zwölf Werke, die von 38 Kindern geschaffen wurden, vorgestellt hatte. Für die Kinder gab es Essens- und Getränkegutscheine, die Erwachsenen bekamen ein Glas Sekt. Die Prämierung erfolgt eine Woche nach Strohparkende bei der After-Strohpark-Party.