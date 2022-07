Volker Bals spielt in Beuron Werke ukrainischer und lettischer Komponisten

Unter dem Leitmotiv „Orgelkonzert für den Frieden“ spielt am Sonntag, 17. Juli, um 16 Uhr in der Abteikirche von Beuron Volker Bals an der großen Martins-Orgel Werke ukrainischer und lettischer Komponisten. Der Eintritt ist frei. Es wird um freiwillige Spenden gebeten, die den Herz-Jesu-Schwestern in Lwiw und Kiew für die Betreuung und Versorgung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen zugute kommen sollen. In der Hauptstadt Lettlands, in Riga, wehen seit Februar überwiegend blau-gelbe Fahnen. Die Liebe zur Freiheit und die Erkenntnis, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist, verbindet die Länder des Baltikums in besonderer Weise mit der Ukraine.

Volker Bals, freischaffender Musiker aus Sigmaringen, hegt seit langem intensive und freundschaftliche Kontakte nach Lettland, die auch sein musikalisches Wirken prägen. So ist unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine ein Konzertprogramm entstanden mit Werken ukrainischer und lettischer Komponisten. Werke aus der Barockzeit bis hin zur Moderne möchten zum Innehalten anregen, möchten aber auch von der besonderen Kraft künden, welche die Musik in dieser schwierigen Zeit auszustrahlen imstande ist.