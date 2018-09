Vier Generationen singen im Kirchenchor

Das gibt es nicht alle Tage: Vier Generationen der Frohnstetter Familie Moser begeistern sich für den Chorgesang und bilden mit ihren Stimmen das Grundgerüst des örtlichen Kirchenchores. Dabei hat jeder seine eigene Geschichte, wie er zum Singen gekommen ist, was ihn bewogen hat, dabei zu bleiben, und welche Wünsche er für die Zukunft hat.

Die Lebensgeschichte des ältesten Familienmitglieds, Johann Löffler ist untrennbar mit dem Singen und dem Kirchenchor verbunden. Der mittlerweile fast 95-jährige ist nach wie vor aktives Kirchenchormitglied, verpasst so gut wie keine Probe und kann nächstes Jahr auf 70 Jahre aktives Singen zurückblicken – in der Tat eine Leistung, die man nur als außergewöhnlich bezeichnen kann. Noch gut kann er sich daran erinnern, wie er zum Chor gekommen ist, hängt dieses Ereignis doch unmittelbar mit der Heirat mit seiner Frau Josefine im Jahre 1949 zusammen. Als Gegenleistung für die Erfüllung des Wunsches der beiden nach musikalischer Umrahmung der Trauung durch den Kirchenchor, nötigte der damalige Dirigent, Hauptlehrer Kramer dem Bräutigam die Zusage ab, fortan in den Kirchenchor zu kommen und mitzusingen. Dieser Auflage kam Johann Löffler gerne nach und ist seitdem fester Bestandteil der Chorfamilie.

Die Geselligkeit und die Freude am Gesang haben auch seine Tochter Mina Moser zum Kirchenchor geführt. In der Singstunde muss dem damaligen Lehrer wohl das Sanges-talent seiner Schülerin aufgefallen sein, weshalb er mit bestimmenden Ton verkündete: „Mina, du kommst ab sofort in den Kirchenchor“. „Ich habe den Schritt nie bereut“, sagt sie heute, „ganz im Gegenteil: die Chorprobe am Montagabend ist mir heilig“. Als persönliches Glanzlicht ihres weit über 50-jährigen Mitwirkens im Chor bezeichnet Mina Moser das wunderbare Konzert mit dem Musikverein im vergangenen Jahr aus Anlass des 400-jährigen Kirchenjubiläums.

Die nächste Sangesgeneration bei den Mosers ist mit Minas Sohn Gerd und seiner Frau Regina gleich doppelt vertreten. Regina Moser bereichert mit ihrer ausdrucksstarken Sopranstimme seit über zehn Jahren den Kirchenchor und bezeichnet den Eintritt in den Kirchenchor als überaus erfolgreiches und nachahmenswertes Integrationsmodell als sie mit ihrem Mann 2007 nach Frohnstetten zog. Wie das gemeinsame Singen verschiedene Altersgruppen und Charaktere zusammenbringt, habe ihr schon immer imponiert und auch viel persönliche Erfüllung bereitet.

Als ein Jahr nach ihrem Eintritt dann die Position der Kirchenchorvorsitzenden vakant war, war es für Regina Moser keine Frage, sich auf vielfaches Bitten hin, dieser Aufgabe zu stellen. Mit großem Engagement leitet sie seither die Geschicke des Chores und war maßgeblich daran beteiligt, dass dem Frohnstetter Kirchenchor 2016 aus Anlass seines 200-jährigen Bestehen die Palestrina-Medaille und die Zelterplakette verliehen wurden. Verbunden mit der Auszeichnung war damals die Einladung, einen Gottesdienst im Freiburger Münster musikalisch gestalten zu dürfen, was für sie und viele Chormitglieder zweifellos einen berührenden und hoch emotionalen Höhepunkt darstellte.

Ihren Mann Gerd, bis dato lediglich als Musiker im Frohnstetter Musikverein aktiv, ereilte der Ruf des Kirchenchores am anderen Ende der Welt, im fernen Australien, wo die Familie berufsbedingt für sechs Monate Station machte.

Dem Klagen seiner Frau, dass der Kirchenchor wegen akuten Mangels an Männerstimmen vor riesigen Problemen stehen würde, vermochte sich Gerd Moser irgendwann nicht länger zu entziehen und so löste er nach der Rückkehr nach Frohnstetten sein Versprechen ein und verstärkt seitdem das Tenorregister des Chores.

Besonders stolz ist er, dass das Singen mittlerweile das gemeinsame Hobby der ganzen Familie geworden sei, schließlich verstärkt seit kurzem auch die vierte Generation der Mosers in Person der beiden Söhne Benjamin und Philipp den Chor. Dass Kinder und Jugendliche sich für den Chorgesang begeistern, ist heutzutage eher ungewöhnlich, nicht jedoch für die beiden Moser Jungs, die es toll finden, dass sie als Familie mit Uropa und Oma zusammen singen können und keiner ausgeschlossen ist. Auch die Musik und die Lieder gefallen den beiden und natürlich genießen sie es, dass sie als jüngste Chormitglieder bei den „Großen“ schon mitmischen dürfen. In welchem Register die beiden nach dem Stimmbruch landen ist noch ungewiss, weitermachen wollen die beiden aber auf jeden Fall.