Verkehrsschau läutet Veränderungen ein

Der Gemeinderat hat mit Interesse das Ergebnis der Verkehrsschau zur Kenntnis genommen, die im Sommer 2020 mit Vertretern des Landratsamts durchgeführt worden ist. Dabei sind relevante Punkte unter die Lupe genommen worden, die auch bei der Bevölkerung immer wieder im Blickpunkt stehen.

So beispielsweise der mitten in Stetten liegende Kreuzungsbereich Haupt- und Lagerstraße/Alb- und Storzinger Straße. Hier kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, wobei jedoch die Unfallkommission der Fachbehörde nicht von einer Unfallhäufungsstelle spricht, „da die Anzahl der Unfälle geringfügig zu niedrig ist“, wie in der Sitzung formuliert worden ist. Seit Jahren kommt sowohl aus der Bevölkerung als auch aus dem Gemeinderat der Vorschlag, den Bereich zu einem Kreisverkehr umzubauen.

Wie Bürgermeister Maik Lehn mitteilte, wird aber ein Kreisverkehr von Seiten der Straßenbaulastträger nicht in Aussicht gestellt. Als Begründung werden der Platz und die Kosten angeführt. Bei Letzteren müsste sich die Gemeinde zu einem Drittel beteiligen, in der Platzfrage sieht Lehn jedoch nicht das Problem und befand beim Thema Kreuzung versus Kreisel: „Da ist noch Musik drin!“

Um die momentane Situation zu verbessern, sei durch die Fachleute eine Stoppstelle vorgeschlagen worden, ebenso, die Sichtdreiecke an der Kreuzung zu erweitern. Dazu müssten bei der Metzgerei Becker mindestens einer der beiden Parkplätze entfernt – was Lehn nicht für sinnvoll hält – und auf der gegenüberliegenden Seite die Bepflanzung zurückgeschnitten werden. Für fremde Autofahrer, die von der Albstraße auf die Haupt- und Lagerstraße zufahren, sei die Vorfahrtsregelung schwierig zu erkennen, meinte Gemeinderat Daniel Sauter (FW), auch weil sich die Verkehrsschilder teilweise überdecken.

Mit den Stoppstellen und der Verlegung des ungünstig dicht an der Kreuzung liegenden Zebrastreifens soll sich die Lage dort entspannen. Der gut genutzte Gemeindeverbindungsweg Nusplingen – Hardhof war ebenfalls Gegenstand der Verkehrsschau, der in einigen Bereichen größere Schäden aufweist, die jedoch zwischenzeitlich ausgebessert worden sind. Allerdings sei geplant, die Strecke in den nächsten Jahren im größeren Umfang zu sanieren, so Lehn. Bis dahin sollen stetige Ausbesserungsarbeiten die Verkehrssicherheit garantieren. Im Einmündungsbereich der Gemeindeverbindungswege Nusplingen und Gutenstein Richtung Unterschmeien wird es künftig eine andere Vorfahrtsregelung geben. Derzeit gilt die rechts vor links-Regelung, obwohl die Hauptfahrtrichtung zwischen Nusplingen und Unterschmeien verläuft. Entsprechend kam es auch hier immer mal wieder zu Unfällen.

Weitere Ergebnisse der Verkehrsschau: Für die Amerikastraße in Frohnstetten soll eine Tempo-30 -Zone beantragt und in der Storzinger Schneckenbergstraße ein Behindertenparkplatz eingerichtet werden. Des Weiteren werden die Parkverbotszonen der Bushaltestellen in der Storzinger Straße mit Verkehrszeichen sichtbarer gemacht. In der Stettener Europastraße wurde angeordnet, die positiven Vorfahrtszeichen in Höhe der Seitenstraßen Theodor-Heuss-Weg, Konrad-Adenauer-Weg und Willy-Brand-Weg zu entfernen. Aus diesen Seitenstraßen kommend gilt also „Vorfahrt gewähren“.