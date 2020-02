Verdacht auf den Einsatz von K.o.-Tropfen

Einer 30-jährigen Besucherin einer Fasnetsveranstaltung in Meßkirch sind möglicherweise sogenannte K.o.-Tropfen verabreicht worden. Wie die Polizei mitteilt, ging es der Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr plötzlich schlecht und sie musste sich übergeben. Nachdem ihr körperlicher Zustand nicht auf die relativ geringe Menge an Alkohol zurückzuführen war, die die 30-Jährige getrunken hat, wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ihr sogenannte K.o.-Tropfen verabreicht wurden. Dies wird die Untersuchung der entnommenen Blutprobe zeigen. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen nicht vor.