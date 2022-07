Uvira kommt vom Rhein an den Neckar

Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ Stürmer Sebastian Uvira verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt von den Kölner Haien an den Neckarursprung.

Eigentlich besaß Uvira noch einen Kontrakt für die kommende Saison bei den Haien. Doch Gerüchte um eine Vertragsauflösung des 1,89 Meter großen und 97 Kilogramm schweren Angreifers zum ERC Ingolstadt gab es bereits seit Mai. So soll mittlerweile der Kontrakt von Uvira mit Köln aufgelöst worden sein. Nur der Außenstürmer, der als einer der schnellsten Spieler der DEL gilt, wechselt nicht nach Ingolstadt, sondern kommt nach Schwenningen.

Mit den Wild Wings war Uvira in den vergangenen Wochen verstärkt in Verbindung gebracht worden. Der in Freiburg geborene Sohn des Deutschtschechen Eduard Uvira bestritt etliche Länderspiele, stand 2018 im deutschen WM-Kader. In der DEL jagte Uvira, der in Landshut und Berlin ausgebildet wurde, zunächst in Augsburg und seit 2015 in Köln dem Puck nach.

Uvira gilt als körperlich stark, der vor dem gegnerischen Tor nur schwer wegzubekommen ist und so dem gegnerischen Keeper die Sicht raubt. Der Linksschütze verfügt über einen guten Handgelenkschuss, hat Stärken im Konterspiel.

Trotz allem sind die Wild Wings weiter auf der Suche nach einem ausländischen Center. Trainer Harold Kreis will in der letzten Juli-Woche bereits seine komplette Mannschaft in Schwenningen um sich scharen. Das erste öffentliche Eistraining mit Fans ist auf Freitag, 5. August, 18 Uhr, angesetzt. Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft am Dienstag, 16. August, 19.30 Uhr, bei Kooperationspartner Freiburger Wölfe. Das erste Spiel in der DEL steht am Freitag, 16. September, 19.30 Uhr, auswärts an