US-Generalkonsul besucht Schwenningen

Ein ungewohntes Bild hat sich den Schwenninger Bürgerinnen und Bürgern vor wenigen Tagen vor dem Rathaus geboten. Alle drei Fahnenmasten waren beflaggt. Neben der Bundesflagge und der Schwenninger Fahne wehte auch die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Sternenbanner im Wind.

Der amerikanische Generalkonsul, Norman Thatcher Scharpf, der seit letztem Herbst seine Dienstgeschäfte in Frankfurt aufgenommen hat, machte im Rahmen einer Reise durch Baden-Württemberg einen Abstecher in die kleine Gemeinde auf dem Heuberg.

Generalkonsul wird von Personenschützern bewacht

Mit drei Personenschützern des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) und weiteren drei Mitarbeitern aus dem amerikanischen Generalkonsulat in Frankfurt besuchte er Schwenningen, den Ort seiner Vorfahren. Drei von vier Großeltern des Generalkonsuls haben deutsche Wurzeln.

Norman Thatcher Scharpf ist seit dem 6. August 2021 Generalkonsul im US-Generalkonsulat Frankfurt. Weil die Bürgermeisterin ausgerechnet am Tag des Gemeindebesuchs nicht präsent sein konnte, hatte sie die Rathausmitarbeiterin Rita Bosch beauftragt, den Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf gemeinsam mit den anderen Rathausmitarbeiterinnen in Schwenningen zu begrüßen.

Mit Interesse besichtigte er die Fotoausstellung „Treffpunkt Heimat“ der einheimischen Journalistin und Autorin Notburg Geibel, welche am Samstag, den 7. Mai im Rathaus offiziell eröffnet wird und die Impressionen aus Schwenningen und der reizvollen Umgebung zeigt. Durch die Ausstellung bekam er einen ersten Eindruck von den vielen Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung von Schwenningen.

Fehlendes Puzzleteil seiner Herkunft

Rita Bosch präsentierte die Funde, die die Rathausmitarbeiterin Regina Moser im Standesamtsarchiv gefunden, aus der historischen Schrift umgeschrieben und anschließend ins Englische übersetzt hatte. Diese Auszüge aus dem Archiv wurden dem Generalkonsul anschließend überreicht.

Er bedankte sich sichtlich bewegt für die Informationen über seine Vorfahren und sagte, dass er dadurch viele fehlende Puzzleteile seiner Herkunft finden konnte.

Besuch in der Pfarrkirche ist ihm wichtig

Norman Thatcher Scharpf berichtete davon, dass er seit Mitte der 1990er Jahre in Europa in verschiedenen Positionen in diversen Ländern und Stationen gelebt und gearbeitet habe, alle entlang der Donau gelegen. Es freue ihn, dass er nun bei der letzten noch fehlenden Station seiner Ahnenforschung zurück an die Wurzeln seiner deutschen Vorfahren gekommen sei.

Wichtig war ihm auch ein Besuch in der Pfarrkirche St. Kolumban in Schwenningen. Hier wurde laut der historischen Kirchenbücher des Amtsgerichtsbezirkes Meßkirch im Jahre 1835 der später ausgewanderte Joseph Leute getauft. Außerdem haben dessen Eltern Johann Leute und Martha Leute, geborene Kille im Jahre 1825 dort geheiratet. I

n diesem Gotteshaus haben demzufolge wichtige Ereignisse seiner Vorfahren stattgefunden. Besonders erfreut war der Generalkonsul, als ihm in der Kirche das Taufbecken gezeigt wurde. Vermutlich wurden in diesem bereits seine Vorfahren getauft.

Leidenschaftlicher Orgelspieler

Weil der Generalkonsul leidenschaftlich gerne Orgel spielt, hatte die Gemeindeverwaltung vorab den Schlüssel zur Orgel besorgt und das Einverständnis eingeholt, den amerikanischen Gast auf der Orgel spielen zu lassen.