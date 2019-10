Unzählige Besucher strömen durch Stetten

Der Goldene Oktober hat am Sonntag seinem Namen alle Ehre gemacht. Mit schönstem Heubergwetter hat er dem Stettener Wirtschaftsverbund unter dem Vorsitz von Oliver Neusch beim „Stettener Oktober“ einen riesigen Besucherstrom beschert. Am mittlerweile zur Tradition gewordenen Frauenlauf, der den Auftakt zum verkaufsoffenen Sonntag bildet, haben über 200 Läuferinnen aller Altersgruppen teilgenommen.

Trotz weiteren verkaufsoffenen Sonntagen in der Nachbarschaft und weiteren Veranstaltungen füllte sich Stettens Einkaufsmeile im Laufe des Nachmittags mit reichlich Besuchern. Entlang der Stettener Einkaufsmeile präsentierten sich Handwerksbetriebe und Dienstleister, sodass die Kunden der Ladengeschäfte auch die Möglichkeit hatten, sich bei Interesse direkt an das Unternehmen zu wenden. Die Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M. eröffnete mit einem Platzkonzert beim Getränke Nolle den verkaufsoffenen Sonntag. Dabei konnten die Besucher den komplett umgebauten und modernisierten Getränkefachmarkt Nolle besichtigen. Die Musiker organisierten wie schon in den vergangenen Jahren den traditionellen Hammellauf auf dem Schlossplatz, wobei die Besucher neben etlichen anderen attraktiven Preisen auch ein Schaf gewinnen konnten. Die Tanzgruppe des TSV Stetten „Ladykrachers“ sorgte mit spektakulären Auftritten wieder für einen Augen- und Ohrenschmaus. Mit einer Hüpfburg, einem Kinderkarussell, Ponyreiten am Schlosshof und Entenangeln gab es auch Abwechslung für die Kunden von morgen. Für Unterhaltung sorgen die Dudelsackpfeifer „Heuberg Dragons“ sowie der Zauberer „Mischter Toscana“, der auf Stelzen laufend Jung und Alt mit allerlei Zaubereien und Luftballonkünsten erfreute.

Auf dem Bauernmarkt vor dem Rathaus boten rund 20 Standbetreiber ihre Waren feil, zum großen Teil handgefertigte Produkte mit Unikatcharakter. Nicht nur die Sonne strahle mit den Besuchern um die Wette, auch die Veranstalter zeigten reihum zufriedene Gesichter.