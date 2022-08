Unterrichtsbeginn in Meßkirch im Schuljahr 2022/2023

Der Unterricht an allen Meßkircher Schulen startet am Montag, 12. September, (Grundschule Rohrdorf, SBBZ, Grund- und Werkrealschule, Realschule, Gymnasium) zur ersten Stunde, um 7. 55 Uhr. Unterrichtsbeginn ist an der Grundschule Leibertingen um 8.10 Uhr, an der Grundschule Wald um 8.15 Uhr und an der Grundschule Sauldorf- Rast um 8.15 Uhr.

Für die 5. Klassen gilt folgende Regelung:

Conradin- Kreutzer- Werkrealschule: 8 Uhr Empfang und Begrüßung im Foyer der Werkrealschule

Grafen-von-Zimmern Realschule: 18 Uhr Empfang und Begrüßung in der Halle am Feldweg

Martin-Heidegger-Gymnasium: 11. 30 Uhr Empfang und Begrüßung in der Halle am Feldweg

Einschulung der Schulanfänger Conradin-Kreutzer-Grundschule: Die Einschulung findet für alle Erstklässler (Klassen 1a, 1b, 1c) am Donnerstag, 15. September, um 9 Uhr in der Grundschul-Turnhalle statt.

Goldösch- Schule, SBBZ Lernen: Die Einschulung der Erstklässler findet am Freitag, 16. September, um 9 Uhr statt.

Grundschule Rohrdorf: Am Freitag, 16. September, finden um 9 Uhr ein Wortgottesdienst und um 9.30 Uhr die Einschulungsfeier in der Schule statt.

Grundschule Leibertingen: Die Einschulung der Erstklässler findet am Mittwoch, 14. September, um 9. 30 Uhr in der Grundschul- Turnhalle statt.

Grundschule Sauldorf-Rast: Die Einschulung der Erstklässler findet am Mittwoch, 14. September, um 9. 30 Uhr in der Auentalschule statt.

Grundschule Wald: Am Freitag, 16. September, finden um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche und um 10 Uhr die Einschulungsfeier in der Zehn-Dörfer-Halle statt.