Unter dem Rathausdach qualmt es

Viele interessierte Zuschauer haben sich am Kirbemontag auf dem Schlosshof die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Stetten am klaten Markt angesehen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Jahresübung stand dabei das erst kürzlich in Betrieb genommene Drehleiterfahrzeug. Dabei konnten die Stettener Floriansjünger unter Kommandant Wolfgang Neusch und Abteilungskommandant Adolf Hafner deutlich machen, dass die Anschaffung dieses teuren Geräts mit einem Gesamtkostenvolumen von rund 655000 Euro für die Höhenrettung absolut notwendig war.

Das Übungsszenario sah einen Schwelbrand in den oberen Etagen des Rathauses mit starker Rauchentwicklung im Treppenhaus vor. Dadurch war vier Personen, eine davon verletzt, der Fluchtweg abgeschnitten, so dass sie nur über die Drehleiter gerettet werden konnten. Hierbei konnte das 16 Tonnen schwere Gerät seine Einsatzfähigkeit und seine Variabilität unter Beweis stellen, denn durch die in Läge und Breite sehr ausladende Rathaustreppe hätte kein anderes Löschfahrzeug die Frontseite des Rathauses erreichen können.

Nur die mit einer Nennleistung von 23 Metern ausgestattete Drehleiter konnte die Distanz zwischen unterster Stufe und Gebäudefront überbrücken und so die obersten Fenster des Rathauses erreichen. Über den Korb konnten so zuerst die unverletzten Personen gerettet werden. In der Zwischenzeit versorgten Atemschutzträger den Verletzten und betteten ihn auf die so genannte Schleifkorbtrage, die zur Ausstattung des Drehleiterfahrzeugs gehört. Zur Brandbekämpfung setzte die dreiköpfige Besatzung den Wasserwerfer in Betrieb, der das feuerlöschende Nass aus einem 2000 Liter fassenden wasserführenden Fahrzeug bezog.

Moderator Wolfgang Löffler informierte während der ganzen Übung das Publikum via Megaphon über das Geschehen und auch darüber, warum der Strahl des Wasserwerfers nicht direkt auf das Dach des Rathauses gerichtet wurde. „Der starke Strahl könnte das Dach beschädigen und Ziegel abheben, das wollen wir vermeiden“.

Mit eingebunden war eine acht Mann starke Besatzung der Berufsfeuerwehr der Bundeswehr, die Hand in Hand mit ihren freiwillig Dienst leistenden zivilen Floriansjüngern arbeiteten. Wie Wolfgang Löffler erläuterte, haben inzwischen acht Stettener Feuerwehrleute eine spezielle Schulung als Maschinisten absolviert, weitere acht sind bereits für den nächsten Lehrgang gemeldet. Außerdem üben die Stettener Wehren kontinuierlich mit dem neuen Gerät, denn als Stützpunktfeuerwehr, die im Ernstfall Überlandhilfe leistet, muss jeder Handgriff sitzen.