„Unsere Motivation, zu helfen, wurde auf eine echte Probe gestellt“

Beinahe wäre die Hauptversammlung des ökumenischen Fördervereins Nächstenhilfe wieder ausgefallen. Doch weil schon im vergangenen Jahr die Hauptversammlung aufgrund einer Erkrankung des damaligen Stettener Pfarrers Edwin Müller nicht stattfinden konnte, haben sich die Vorstandsmitglieder unter ihrem wiedergewählten Vorsitzenden Fritz Reiser nach eigenen Worten „durchgerungen, die Veranstaltung durchzuführen“.

Der Verein, dessen Kernkompetenz in der Betreuung und Versorgung älterer Mitbürger in deren eigenem Zuhause liegt, hat in den vergangenen Jahren mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Mit dem Tod des Leiters der Nachbarschaftshilfe, Kurt Drach, im Jahr 2016, hatten Reiser und sein Stellvertreter Viktor Halder diese Position neben ihren Aufgaben als Vorstandsmitglieder ausgeführt. Im März 2019 wurde mit Marina Schwab eine junge engagierte Frau gefunden, die dieses Amt seither erfolgreich bekleidet. Weitere Schwierigkeiten hätten sich aber auch von behördlicher Seite aufgebaut: „In den beiden letzten Jahren wurden uns von der zuständigen Berufsgenossenschaft sowie von staatlicher Seite kaum zu bewältigende und auch total unnötige Hürden aufgebaut, sodass unser Hilfsangebot nur unter größten Anstrengungen weitergeführt werden konnte“, heißt es vonseiten des Vereins. Reiser, der als Mann der leisen Töne gilt, überraschte mit für seine Art ganz ungewohnter Direktheit: „ Unsere Tätigkeiten sind so behindert worden, dass es sich teilweise auch fast um – aus unserer Sicht gesehen - Schikane gehandelt hat“. Durch diese Maßnahmen seien die Helfer an den Rand dessen gekommen, was für Ehrenamtliche noch tragbar sei. „Unsere Motivation, zu helfen, wurde dadurch auf eine echte Probe gestellt.“ Aufgrund dieser neuen Vorgaben seien zum Jahresanfang 2019 ein Drittel der Helfer frustriert ausgeschieden. Aber durch laufende Interventionen der Hilfsorganisationen und des Caritasverbandes seien zum 1. Januar 2020 diese Vorgaben so gelockert worden, dass nach Reisers Aussagen, „nun wieder ein einigermaßen normales Arbeiten möglich ist“.

Als weiteres Problem nannte er den „verschärften Datenschutz“. Dadurch sei es beispielsweise nicht mehr möglich, Jubilare der Gemeinde zu ihrem Ehrentag zu besuchen. Aus demselben Grund seien sie auch gezwungen gewesen, die Krankenhausbesuchsdienste einzustellen. Dies seien allesamt überzogene Vorgaben, die Hilfeleistungen sehr erschweren oder sogar unmöglich machen, so der Vorsitzende. „Auf Grund dieser Tatsachen kann ich auch keinerlei Wertschätzung für die ehrenamtlichen Arbeiten unserer Helfer erkennen“, sagte er weiter. Die bisher angebotenen Dienste mussten aufgrund der gesetzlichen Vorgaben eingeschränkt werden, sodass der Stettener Verein nur noch die Nachbarschaftshilfe und die häusliche Betreuung von Demenzkranken anbieten darf. Bürgermeister Maik Lehn, der die Entlastung und Wahlen übernahm, machte deutlich, wie wichtig die Arbeit dieses Vereins für die Mitmenschen ist und hob in seinen Dankesworten das hohe Engagement für den Nächsten hervor, den die Mitglieder leisten. Er sagte: „Würde es den Ökumenischen Förderverein Nächstenhilfe noch nicht geben, wir müssten ihn heute mehr denn je ins Leben rufen“. Er kritisierte die zunehmende Bürokratie aus Datenschutz, Verordnungen und anderem, welche es den Ehrenamtlichen immer schwieriger mache, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.

Nach der Wahl gehörten zum erweiterten Vorstand Silvana Sieber und Martin Hotz sowie Kraft ihres Amtes Stettens katholischer Pfarrer Markus Manter, Stefan Spilleke, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats und Otto Murgas für den katholischen Pfarrgemeinderat.

Die Leiterin der Nachbarschaftshilfe, Marina Schwab, berichtete von derzeit 42 Ehrenamtlichen, die in Stetten und seinen Teilorten insgesamt 3855 Einsatzstunden erbracht haben und dabei 22 000 Kilometer gefahren sind. Die Einsätze für die Hilfesuchenden werden mit elf Euro in Rechnung gestellt; Mitglieder erhalten einen Euro Rabatt pro Stunde. Für ihren Einsatz erhalten die Helfer seit diesem Jahr eine Aufwandsentschädigung von 9,30 Euro pro Stunde. Auch die Kilometer werden mit 0,35 Euro abgerechnet.

Zur derzeitigen Corona-Situation teilte Fritz Halder auf Nachfrage mit, dass alle Hilfeleistungen auf Anraten übergeordneter Stellen seit Montag vorläufig ausgesetzt sind. Für den spürbar verzweifelten Vorsitzenden sei es eine denkbar schlechte Situation, „gerade jetzt die alten Menschen allein zu lassen“. Es sei jedoch den Helfern anheimgestellt, Hilfeleistungen weiterhin zu übernehmen, jedoch auf eigene Verantwortung.