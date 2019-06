Unfall mit vier Fahrzeugen: Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz

Auf der Bundesstraße 313 hat sich am Mittwoch um 15.30 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 8279 ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Der Unfall ereignete sich bei Rohrdorf im Bereich der Zufahrt zum Campus Galli, so die Polizei.

Einsatzkräfte der Polizei sind an der Unfallstelle eingetroffen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß von insgesamt vier Fahrzeugen. Mehrere Verletzte werden durch Notarzt und Rettungsdienst versorgt.