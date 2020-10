Unfall mit Sattelzug

Am Mittwoch ist es gegen 13.15 Uhr an der Einmündung Industriestraße/B 311 zu einem Vorfahrtsunfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug gekommen, das teilt die Polizei mit. Eine 41-jährige Autofahrerin, die mit drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von sieben bis 16 Jahren unterwegs war, wollte die B 311 in Richtung Heimradstraße überqueren. Dabei übersah sie den Sattelzug eines stadteinwärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Während am LKW Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand, wird dieser beim Wagen der Unfallverursacherin auf 5000 Euro beziffert. Das Auto, das dadurch einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

